La filòloga i presidenta de Junts, Laura Borràs, va presentar dissabte a la nit a Olot la nova novel·la de l’escriptor i professor Lluís Busquets i Grabulosa, Quan la música s’esquerda (Editorial Comte d’Aure), obra que va definir com «una reflexió sobre el mal». Borràs, que aquest mateix febrer ha tornat a les aules de la Universitat de Barcelona (UB) com a professora de Literatura, va compartir l’acte a la sala de Can Trincheria amb el mateix Busquets; l’alcalde d’Olot, Josep Berga; l’escriptor Domènec Moli i la professora i actriu Carrie Dorca.

Borràs -que va recordar que Busquets i Grabulosa havia estat el seu tutor i professor de Literatura a COU- va destacar que la novel·la reflexiona sobre el mal, perquè això porta el lector a sentir-se interpel·lat, i va definir Busquets i Grabulosa, col·laborador de Diari de Girona, com un mestre de vida que sempre «sap acompanyar el lector a extreure el significat més profund de les seves obres». Va fer notar que aquest nou llibre és «una obra tancada», i que així ho demostra que acabi amb la mateixa frase inicial: «La vida dels homes és una peregrinació per fugir del mal». A més, va elogiar la cura del llenguatge; que el text focalitzi molts relats en un, i que combini també la història de la música, de l’art, de la Garrotxa, de Barcelona i de Catalunya, inclosos l’auge de l’independentisme i la barreja de personatges històrics des de finals del segle XIX fins al XXI, barrejats amb personatges ficticis. Quan la música s’esquerda novel·la una saga familiar de quatre generacions de músics a la Barcelona dels segles XIX al XXI, per reflexionar sobre el sentit de la vida entesa com una fugida del mal. Presentació «a l’anglesa» Laura Borràs també va destacar que la presentació del llibre es fes «a l’anglesa», amb lectures de fragments de l’obra i a càrrec de rapsodes i l’escolta de fragments musicals d’autors inclosos en el text, com Pau Casals, Joaquín Rodrigo o Frederic Mompou. L’escriptor Domènec Moli va constatar la gran dificultat que suposa elaborar la història d’una saga familiar normal des de la quotidianitat amb un abast històric global. Carrie Dorca va destacar, com Laura Borràs, la primera frase de l’obra: «La vida dels homes és una peregrinació per fugir del mal, malgrat que ens arrossegui enmig del seu fang». I va assegurar que hi havia trobar uns personatges «molt entranyables». I Josep Berga va considerar un honor que l’autor sempre volgués presentar les seves obres a la seva ciutat natal, de la qual mai s’ha desarrelat (dijous vinent es presenta a l’Ateneu Barcelonès de la ciutat comtal). L’autor, finalment, va comentar que, en el ventall de mals que presentava i dels quals homes i dones pretenem fugir, en l’obra hi havia dos personatges ferits en el més profund de l’ànima.