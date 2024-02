Stay Homas, Figa Flawas i Triquell són els caps de cartell de la 2a edició del festival Harmonia, una proposta de públic familiar que es fa a les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa. La proposta d'aquest 2024 manté els objectius de la primera edició, que és vetllar per la inclusió de tot tipus de famílies a partir de la música i el lleure. Enguany hi haurà dues nits de concerts, en comptes d'una, i es farà el 28 i 29 de juny a la Parada del Jonquer. A més, s'habilitarà un espai per a furgonetes i caravanes per aquells qui vulguin passar-hi la nit. Les entrades ha estan disponibles al web oficial del festival i s'ofereixen preus reduïts per a joves d'entre 18 i 30 anys.

Els creadors del Clownia Festival tornen a les Planes d'Hostoles amb la segona edició del festival Harmonia. És una proposta dissenyada per a tot tipus de famílies: ja siguin tradicionals, nombroses, monoparentals, homoparentals, lesboparentals, extenses, reconstruïdes o d'acollida. La idea és que a través de la música, les arts i el lleure s'eduqui la diversitat entre els infants. En les dues nits de concerts, el públic podrà escoltar Stay Homas, Figa Flawas i Triquell com a caps de cartell però també hi actuaran Ginestà, Lildami, Sara Roy o Di-versiones, entre d'altres. Per altra banda, el certamen ha preparat una secció titulada Harmonia Kids que es farà el 29 de juny. En aquesta secció serà on es potenciarà l'educació inclusiva a partir de jocs i tallers a part d'actuacions musicals i de circ. De moment el festival ja ha llançat les entrades i els abonaments a la venda. L'accés per als dos dies de festivals serà de 15 euros. A més, s'oferiran preus més reduïts per a persones d'entre 18 i 30 anys que s'hagin inscrit prèviament el programa Cultura Jove de la Generalitat de Catalunya. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona