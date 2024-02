«Res no passa ni passarà dues vegades. A causa d’això hem nascut sense pràctica i morirem sense rutina». Així s’obre el poema Res no passa dues vegades de l’escriptora polonesa Wisława Szymborska (1923-2012) que ressegueix l’obra del fotògraf Israel Ariño (Barcelona, 1974) i que li ha servit per titular l’exposició que presenta aquests dies a la Sala Escorxador de Figueres. Amb clara voluntat retrospectiva, amb imatges de diferents sèries, algunes de fa uns quinze anys fins a l’actualitat, Ariño convida el visitant a endinsar-se per geografies quotidianes menys visibles sota una aura de misteri, espais fixats en el temps.

Israel Ariño va explicar durant la inauguració, divendres passat, que en aquesta exposició ha jugat amb els formats. Per una banda, expandint un llibre al llarg d’una paret. Es tracta del projecte On nous a dit qu’il n’y aviat rien... fet en col·laboració amb l’antropòloga Irma Estrada durant una residència de creació. Per l’altre, desgranant sèries, com Crónicas de un desembarco (2005), Obirar (2012) o La gravetat del lloc (2017), que ressegueixen espais i situacions «on no passa res» en un format més íntim que evidencien la seva visió poètica del món. Ariño no va amagar la complicació del muntatge en aquesta sala «meravellosa, però al mateix temps difícil per mostrar coses». En aquest sentit, la comissària de l’exposició, Montse Puig, va posar en evidència «la gran mancança de sales d’exposició a Catalunya que apostin pel talent fotogràfic» i va agrair l’interès de Figueres. Aquesta mostra, que es pot veure fins al 19 de maig, enceta un cicle dedicat a artistes que es dediquen a la fotografia i que tenen algun vincle amb el territori, segons va explicar el director del Museu de l’Empordà, Eduard Bech, el dia de la inauguració, divendres passat. «Es tracta de recuperar aquest talent», va confirmar tot afegint que anirà paral·lel a l’adquisició d’obra fotogràfica per engruixir el fons local. Aquesta mostra, a més, anirà acompanyada de diferents activitats paral·leles entre elles un diàleg entre el geògraf Joan Nogué, l'editora i comissària de la mostra Montse Puig i l'artista Israel Ariño, el proper dimecres 6 de març, a les sis de la tarda. També s'ha previst un taller Com llegir un llibre de fotografies, dirigit a infants a partir de sis anys el dissabte 9 de març, de 10 a 2 del migdia. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona