«Per plorar de riure!» és el lema del festival Còmic de Figueres, que tindrà lloc del 26 al 31 de març amb la sequera com a fil conductor. La programació de la dissetena edició està plena de propostes d’humor per a tots els públics amb monòlegs, circ, música, teatre sense paraules, tallers i espectacles de carrer com la gira de comiat de Guillem Albà i La Marabunta, que donaran el tret de sortida al festival, o els xous de Marc Sarrats, José Corbacho o Charlie Pee.

El fil conductor d’enguany és la sequera i la manca d'aigua: «aquest any volem aprofitar el festival per guanyar consciència d’aquest recurs escàs que tenim, i que ho és encara més per les males previsions dels organismes o institucions responsables i per part de la ciutadania», expliquen els organitzadors de la cita. Una de les novetats d’aquesta edició serà l’espectacle de Cirque Inextremiste, amb acrobàcies extremes al castell de Sant Ferran. Tindrà lloc el dia 30 de març a les sis de la tarda amb entrada gratuïta. De fet, el 70% de la programació serà de franc. Aquesta edició serà la que ofereixi més espectacles gratuïts perquè sigui el «màxim de popular possible», asseguren els organitzadors. Pel que fa a els espais del festival Còmic, es consolida la programació de nit al Casino Menestral Figuerenc, amb quatre monologuistes que actuaran a l’escenari del 28 al 30 de març: Raquel Hervàs, Marc Sarrats, Charlie Pee i José Corbacho. A l’espai de la Cate els organitzadors busquen atraure públics que no són habituals amb tres propostes a mida que s’adeqüen a l’aforament de la sala. La primera és amb Patrik Cottet-Moine, un artista francès que porta l’espectacle Mime de rien, que arriba a Figures amb més de 1.000 funcions ja celebrades. També Irantzu Varela, que presenta una proposta feminista amb l’espectacle Els millors moments. En aquesta línia també actua Sílvia Agüero amb el monòleg No soy una gitana. La Rambla serà el lloc pel teatre de carrer, obres de molt petit format. Passaran per aquest escenari acròbates, clowns, entre altres artistes convidats.