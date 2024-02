Quantes vegades el confonen amb Alfred Rodríguez Picó?

Molt sovint. El meu cosí és molt famós, i per tothom és en Picó. Jo ja m’esforço a ser tan famós com ell, escric, faig cursos... No hi ha res a fer.

Alguna cosa li deu haver enganxat, ja que ha vingut a Girona i ha dut pluja.

Potser sí. Sempre que haig d’anar a algun lloc li truco, per veure quin temps ha de fer. Ja em va avisar, que portaria pluja.

Deixem el temps i anem al que compta: què m’aconsella per a trobar parella?

El primer consell és voler tenir parella. Sembla una ximpleria, però hi ha gent que no en té ganes.

Posem que sí.

Per aconseguir parella s’han de tocar moltes tecles: sopars de singles, Apps, actes socials, sopars, no perdre’s ni una festa com Carnestoltes i Cap d’Any... Mai se sap on en trobaràs.

Ja veig que cal tenir diners, per buscar parella.

Ja té raó. Però bé, també pot trobar parella en una biblioteca o pel carrer.

És imprescindible tenir parella?

Hi ha gent que està bé sense parella, però molta gent vol algú amb qui compartir aficions, les vacances... o el llit. Jo crec que en parella s’està millor que sense.

Més important: quina és la millor manera de posar fi a una relació?

La manera més ràpida és que et deixi l’altra persona (riallada). Si et deixen després de deu anys és fotut, ja has establert uns vincles i no et passa pel cap tornar a ser solter. La situació ideal seria trencar a la vegada i de mutu acord, un diumenge a la tarda, donant-se la mà.

Això no existeix, Picó.

Algun cas hi ha, però sol ser més desagradable, és un dels dos qui fa el pas.

«No ets tu, sóc jo»...

Ha, ha, aquesta excusa és horrible. O «Tallo, però ho faig per tu». Vés a fer punyetes!

La seva protagonista és dona. No ho tenen més fàcil elles que els homes?

Les meves amigues em diuen que és molt difícil trobar un home normal.

Vagi a saber què busquen.

Tots busquem un ideal mitificat: algú intel·ligent, creatiu, guapo, fidel... Em penso que tot això alhora no existeix (riu). Jo sostinc que ha de tenir com a mínim quatre defectes. Si coneixes algú i té quatre defectes, endavant, és algú normal.

Les Apps de cites són la fi de les cites romàntiques?

Sí. Hi ha gent que llegeix la novel·la i m’escriu explicant-me el que li ha passat, a Girona un lector se m’ha lamentat que fa un any que és a Tinder i no ha tingut una sola cita. És fortíssim.

Els gironins som així.

O Tinder està molt malament. De tota manera, el món dels solters és molt ric, hi passen moltes coses, els solters d’ara van forts.

En temes sentimentals, comèdia i tragèdia es toquen?

Per això defineixo la meva novel·la com una tragicomèdia. Quan t’abandonen passes per unes etapes: tristesa, ràbia, calma i eufòria. Les dues primeres són una tragèdia, però les altres dues em donaven per escriure amb molt d’humor.

Woody Allen va dir que comèdia és tragèdia+temps.

(Riallada) Hi estic totalment d’acord. Woody Allen explica els drames sentimentals sempre amb un somriure.

Fa venir ganes que les coses et vagin malament i tot.

La meva prioritat és també que la gent s’ho passi bé, amb el llibre. Fer riure amb un llibre o pel·lícula és molt difícil, en canvi, per fer plorar, n’hi ha prou de posar-hi tres malalties greus i un parell de morts.

Què és el més estrany que li ha passat en una cita?

Sortosament, ara estic en parella, però durant moltes èpoques no. El més habitual és quedar amb una persona, i que cadascú busqui una cosa diferent. Potser un busca un compromís i l’altre només es vol divertir. A la primera cita n’hi ha que volen parlar, n’hi ha que prefereixen escoltar… i n’hi ha que ja volen sexe.

La gent va per feina.

Algunes dones m’han dit «si el tio està bo, aprofitem-ho». Jo no sóc gaire guapo, per això a les primeres cites no he tingut sexe.