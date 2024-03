Costa, i costarà, i els tancaments de sales que de tant en tant degotegen no ajuden a animar el sector, però els cinemes guanyen públic i s’acosten a les xifres d’abans de la pandèmia. Dimecres era notícia que l’assistència a les sales havia remuntat un 20% l’any 2023 i arribava als 13,7 milions d’espectadors a Catalunya. A Girona, segons les dades obtingudes pel aquest diari del Gremi de cinemes de Catalunya, el creixement també és notable. En un any es van guanyar més de 252.000 espectadors (dels 1.123.370 de 2022, als 1.375.455 del passat) i la recaptació va pujar considerablement, fins als 9.108.596 d’euros, dos més que dotze mesos enrere (7.270.241).

La facturació del cinema a tot l’Estat, va créixer un 31%, amb 504,5 milions d’euros. Les pel·lícules més vistes, també a escala estatal, van ser Barbie (5,3 milions d’espectadors), Super Mario Bros. La pel·lícula (4,4 milions d’espectador), Avatar: el sentido del agua (3,37 milions d’espectadors) i Oppenheimer (3,1 milions). La primera cinta de producció espanyola, i vuitena al rànquing total, va ser Campeonex (1,9 milions d’espectadors). L’estrena el mateix cap de setmana de juliol de Barbie i Opeenheimer va animar molt l’estiu. Ara les sales estan pendents de l’arribada avui de la segona entrega de Dune, i d’aquí uns dies, la quarta de Kung-Fu Panda, per veure si la taquilla es torna a animar després d’un inici d’any més fluix.

El president del Gremi de Cinemes de Catalunya, Jordi Agustí, de la cadena gironina Ocine, destaca que la part positiva és que per tercer any consecutiu estan incrementant l’assistència als cinemes respecte l’any anterior, i la negativa és que s’està per sota dels nivells prepandèmia. «Confiem que en aquests pròxims anys seguim amb aquesta trajectòria de recuperació per assolir els nivells que ens toquen», va explicar en declaracions a l’ACN.

A Girona les dades d’abans del coronavirus les exemplifiquen els 1.860.661 espectadors i 11’5 milions de recaptació de 2019. Els estralls de la pandèmia, amb els cines tancats durant mesos, es van veure el 2020, amb només 507.699 espectadors per a una taquilla de 3.191.607 d’euros als cinemes de la província. El públic i els ingressos s’han anat recuperant des d’aleshores. El 2021 es van superar els 800.000 espectadors, el 2022 es va trencar la barrera del milió, i l’any passat es va arribar a1.375.455 entrades despatxades. El ingressos, mentretant, han crescut a guanys de dos milions per any: 5’2 el 2021, 7’2 el 2022 i 9’1 el darrer. I això que el 2022 es van viure tancaments traumàtics com el dels històrics cinemes Albèniz de Girona o Arinco de Palamós.

Actualment a la província hi ha projeccions regulars de cinema a Girona, Salt, Blanes, Figueres, Olot, Platja d’Aro i Roses, i els caps de setmana s’hi afegeixen cinemes de Torroella, Ripoll, Palafrugell, Begur i Camprodon i, a l’estiu, també Tossa. El 2023 es va haver de lamentar el tancament del cinema Avinguda de Puigcerdà, que donarà pas a pisos de luxe. Per contra s’ha de celebrar l’obertura de la segona sala del Truffaut la tardor de 2022, que ha disparat l’assistència a aquest cine.

cinema a girona. Una escena de «Barbie» i cues als Ocine de la ciutat per veure el film més vist a Espanya l’any passat. Sobre aquestes ratlles la sala 1 del Truffaut. F