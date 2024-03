L’American Institute of Architecs ha reconegut l’arquitecte banyolí Josep Miàs com a membre honorífic. El jurat del reconeixement ha destacat del fundador de Mias Architects, autor, entre altres, de la reforma del nucli antic de Banyoles, per la seva «excepcional feina» i les «seves contribucions a l’arquitectura i a la societat a escala internacional».