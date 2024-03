Àlex Casanovas, Sílvia Bel, Victòria Pagès i Joan Masotkleiner llegiran clàssics com Santiago Rusiñol, Miquel Martí i Pol i Montserrat Vayreda en la nova edició de El Jardí de la Dorothy dels Jardins de Cap Roig. El cicle d’activitats literàries produït per la Fundació La Caixa i organitzat per la Fundació Josep Pla enceta dissabte nova temporada amb una programació de recitals En Veu Alta, rutes, vermuts i activitats familiars. Com a novetat, aquest any s’estrenaran tallers per a públic general, com un tast literari d’olis d’oliva i un taller d’aromes i literatura.

Pel que fa als recitals En Veu Alta, pivoten sobre la visió del mar i la natura d’autors clàssics de la literatura catalana contemporània com Santiago Rusiñol, Montserrat Abelló, Miquel Martí i Pol, Montserrat Vayreda, Jordi Sarsanedas, Anna Murià i Josep Pla. Per interpretar-los, es comptarà amb la lectura d’intèrprets i rapsodes com Àlex Casanovas, Sílvia Bel, Joan Massotkleiner, Victòria Pagès, Rosa Cadafalch, Meritxell Yanes i el duet Olga Cercós i Miquel Martín. Per acollir més públic, dues de les sessions no tindran lloc a l’Espai de Lectura dels Jardins de Cap Roig, sinó al nou auditori. Pel que fa a les activitats familiars, Clara Ribalta, Gra de Sorra, CreixentambArt i Laia Bedós seran les companyies encarregades de dur a terme tallers amb una experiència literària per gaudir en família. A banda d’El Jardí de la Dorothy, la Ruta Josep Pla a Cap Roig també forma part de l’oferta literària dels Jardins de Cap Roig. En aquesta activitat els visitants poden descobrir de la mà de la literatura de Josep Pla la història del jardí botànic i la relació de l’escriptor amb el matrimoni Woevodsky-Webster.