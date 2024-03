Els premis Enderrock reivindiquen més espai per a la música clàssica i el jazz a les programacions i als mitjans de comunicació en la primera gala dedicada específicament a aquest àmbit. Per donar-los més pes, els premis Enderrock s'han desdoblat en dues cerimònies: una que mantindrà el format habitual a l'Auditori de Girona el dia 14 i la d'aquest dijous, un acte matinal a La Mercè en què s'han reconegut trajectòries com la del compositor i director d'orquestra Antoni Ros Marbà o Gossos.

Davant d'unes 200 persones entre autoritats i representants de la indústria musical, el director de la revista Enderrock, Lluís Gendrau, ha subratllat la voluntat que aquesta segona gala, batejada com a premis Enderrock-440, tingui continuïtat per «donar visibilitat» a la «increïble producció, per quantitat, qualitat i diversitat» del sector.

I és que, recorda, a Catalunya se superen les 200 noves referències anuals de jazz, es produeixen uns setanta títols nous de lírica i clàssica i trenta de música familiar.

En total, s'han entregat una quinzena de premis: vuit elegits per la crítica i la votació popular de clàssica i jazz, dos premis Xesco Boix de públic familiar -crítica i públic- i cinc premis especials, ja que s'han ampliat les categories amb tres guardons d'honor i nous apartats de millor artista revelació de jazz i clàssica.

Antoni Ros Marbà ha rebut el premi 440 d'Honor en reconeixement a la seva tasca com a compositor i director d'orquestra al capdavant d'algunes de les millors formacions internacionals. El compositor, vinculat a Calonge i Sant Antoni des de fa més de mig segle, ha subratllat que premis així el «rejoveneixen», tot i que segueix en actiu: està escrivint un rèquiem i l'any vinent estrenarà una òpera al Liceu centrada en Walter Benjamin.

El premi 440 a la Trajectòria ha estat pel contrabaixista argentí Horacio Fumero, que en quatre dècades d'activitat a Catalunya s'ha convertit en una referència del jazz dins i fora del país.

El 440 al Millor Compositor ha reconegut Joan Magrané, que ha creat una extensa obra que abasta tota mena de gèneres de la clàssica, des de la cambra o música per a un sol instrument fins a òperes o música vocal passant per peces orquestrals.

A més, s'ha atorgat el premi Enderrock d'Or a Gossos, per «ser un dels grups que millor ha aconseguit connectar amb la generació del rock català al llarg de tres dècades» i l'Enderrock Estrella a Jaume Ripoll, director editorial de Filmin, per la cura cap a la música i la llengua.

Els premis del públic i la crítica

Els 14.200 votants de les dues rondes de la votació popular han distingit per cinquena vegada com el millor disc de clàssica The spirit of Christmas de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, un projecte pedagògic, com ha recordat el seu impulsor, Josep Lagares, que implica més de 200 persones.

La soprano Mireia Tarragó ha estat elegida artista revelació de clàssica i la trombonista Alba Pujals, de jazz, mentre que el millor disc jazzístic ha estat Love Will Be the Theme Song, d'Elisenda Julià & Rai Paz.

El VI Premi Xesco Boix al millor disc de públic familiar per votació popular ha estat per a El planeta violeta dels cellerencs Els Atrapasomnis, que han agraït el guardó com el resultat d’una dècada d’esforços, amb fites com els 120 concerts de l’any passat.

Pel que fa a la crítica, els dos guardons de clàssica s'han entregat al Quartet Gerhard com a millor disc per Ad Astra i el cordista flixanco Carles Blanch i el percussionista guixolenc Marc Clos pel treball revelació amb Viola de mar.

En la categoria de jazz, els guanyadors han estat el pianista Xavi Torres per Quarantena songs (millor disc de jazz) i Teia (millor disc revelació de jazz) de la trompetista Alba Careta.

Finalment, s'ha entregat el VI premi Xesco Boix al millor disc per a públic familiar segons la crítica al cantautor Dani Miquel pel disc Volem.

També s'han entregat una dotzena de reconeixements a la indústria catalana, a segells discogràfics, festivals i mitjans de comunicació com Ràdio Vilablareix, per una dècada d'aposta per la música en català.