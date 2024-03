L'onzena edició del festival Vívid, que se celebrarà del 5 d'abril a l'1 de maig, portarà una seixantena d'activitats enoturístiques a l'Empordà. Les propostes d'enguany pretenen ressaltar la contribució de les dones en el sector vinícola de l'Empordà. El festival s'inaugura a Capmany amb el tast '10 dones 10', conduït per Glops d'Història per conèixer una desena de vins elaborats per dones viticultores, enòlogues o sommeliers. També s'ha programat a l'Auditori Caputxins de Figueres un concert maridat de Sara Roy o la sessió entre vinyes i monuments megalítics, a Mas Marès, per activar els punts energètics de la dona a través de la dansa.

La programació del Vívid inclou tastos que només tenen lloc durant el festival enoturístic de l'Empordà. Un dels tastos més singulars tindrà lloc a Figueres a càrrec de la sommelier Laura Masramon, que proposa l'activitat 'Vi i Dalí'. Es tracta d'una experiència enogastronòmica que té lloc a la casa familiar Mas Roger, on l'empordanès va viure des dels vuit anys i fins que va marxar amb Gala a París.

Al Monestir de Sant Pere de Rodes, s'ha programat un tast a cegues i teatralitzat que serà guiat per tres personatges històrics. Sk Kayak ofereix un tast de vins molt especial per poder descobrir els vins de la Ruta del Vi DO Empordà través del joc de taula 'Gamifitast' que es pot completar amb un guiatge enoturístic en caiac. I, dins d'aquest àmbit, els cellers Vinyes d'Olivardots i Mas Llunes programen tastos exclusius per tastar deu anyades del seus vins Blanc de Gresa i Rhodes, respectivament.

Maridatges per perdre els sentits

El Vívid presenta activitats que mariden els vins de l'Empordà amb altres productes del territori. Al celler Pere Guardiola, de Capmany, proposen maridar els seus monovarietals amb productes del segell alimentari Girona Excel·lent, com foie, anxoves o formatges. La xef Iolanda Bustos i el celler Mas Oller, de Torrent, han programat un passeig per conèixer les flors i plantes que creixen entre vinyes per després incorporar-les a tastets gastronòmics maridats amb els vins del celler. A Calonge, la bodega gastronòmica El Tap Blau proposa maridar una acurada selecció de formatges de proximitat amb els vins del celler Viníric.

Esmorzars de forquilla entre vinyes

Els esmorzars de forquilla són una de les activitats més esperades de cada edició del Vívid i una de les més consolidades. Durant els caps de setmana del mes d'abril, enòlegs de la Ruta del Vi DO Empordà i restauradors de la Cuina del Vent i de la Cuina de l'Empordanet uniran la seva creativitat per oferir una quinzena d'esmorzars de forquilla entre vinyes maridats amb vins de l'Empordà, amb plats elaborats principalment amb productes de proximitat.

Amb data d'avui, dins la campanya de venda anticipada exclusiva als amics de la Ruta del Vi de l'Empordà, s'han venut 225 esmorzars de 420 places disponibles, amb dues de les activitats ja exhaurides.

Experiències Vil·lennials

Per segon any consecutiu, el festival de l'enoturisme organitza activitats especialment pensades per a públic més jove. Són propostes que mariden el vi, la gastronomia i la música en un ambient festiu i en entorns de gran bellesa, com un 'Brunch entre vinyes' al nou celler Perelada, o l'activitat del celler Mas Geli que anima els usuaris del Vívid a buscar noves amistats amb l'activitat 'Speed dating, Speed tast' que proposa tastar cada vi amb companys o companyes de taula diferents.

Rutes de vi i natura

El festival permet gaudir també dels paisatges vinícoles més bonics de l'Empordà i dels seus vins a través de les rutes de vi i natura. Clos d'Agon i Glops d'història proposen un tast en ruta entre vinyes proscrites, amb un recorregut guiat de cinc quilòmetres per descobrir la història d'un territori vitícola únic amagat al cor de Calonge. L'Agrobodega El Parral, de Capmany, suggereix una ruta en tren entre vinyes de cellers del municipi per tastar els seus vins a peu de vinya amb el guiatge dels seus enòlegs. A Colera, el celler Hugas de Batlle ofereix una ruta per la Vall de Molinàs per descobrir el paratge tot fent un tast de vins acompanyat d'un esmorzar de pa amb tomàquet i embotits. Per la seva banda, el Consell Regulador de la DO Empordà programa una ruta per l'Albera amb tast de quatre vins de frontera durant el recorregut.

Melodies de vi

Les experiències Melodies de vi proposen un viatge sensorial que marida els vins de l'Empordà amb diversos estils musicals. El celler Oliveda programa la proposta 'El despertar de l'Albera', amb un esmorzar i tast de vins maridat amb un concert de violí entre vinyes. A Calonge, el Restaurant Kubansky ofereix un maridatge de vins de l'Empordà amb els seus plats casolans i la música del pianista Jordi Campoy.

Activitats familiars

El Vívid també es pot viure en família. El celler Empordàlia obrirà durant unes hores el parc d'atraccions i vi del Festival Vívid 'Empordàlialand', un espai on els visitants podran retrocedir en ell temps a la infantesa. A Mollet de Peralada, La Vinyeta programa una sortida ornitològica entre vinyes i oliveres per conèixer ocells d'aquest territori amb una proposta que finalitzarà amb un esmorzar amb productes i vins del mateix celler. En aquesta edició del Vívid, les famílies també podran gaudir d'una sessió de 'Màgia i vi' organitzada per la Taberna La Barberia de Palamós amb el Mag Daniel's o de diverses rutes aptes per a tota mena de públics.

L'acte de presentació del Vívid ha comptat amb la participació de Jordi Masquef, vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Carme Casacuberta, presidenta del Consell Regulador de la DO Empordà i Joan Plana, vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. En el marc de la presentació també s'ha dut a terme un tast de l'activitat '10 dones 10' a càrrec de Romina Ribera, de Glops d'Història, com a mostra de la varietatd'activitats que els participants al Vívid podran gaudir.

La iniciativa promocional, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, compta amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com del centenar de membres que integren el club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà.