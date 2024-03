Tarque i la Asociación del Rif, Los Zigarros, Susan Santos o Los Mambo Jambo Arkestra són els plats forts del segon MiroRock, el festival dedicat al rock a la sala La Mirona de Salt. Després d'una primera edició l'any passat, la sala redobla l'aposta pel gènere i el certamen creix en nombre de dies, amb tres jornades dedicades al rock el 22, 27 i 28 de setembre i actuacions repartides en quatre escenaris.

El concert inaugural, diumenge 22 en horari matinal, anirà a càrrec de Los Mambo Jambo Arkestra, amb el saxofonista Dani Nel·lo al capdavant.

El festival pròpiament dit serà el 27 i 28 de setembre, amb un cap de setmana amb actuacions de Tarque i la Asociación del Rif, Los Zigarros, Susan Santos, Mojothunder, La Perra Blanco, Lluís Figueras & The Demons, Suasi i The Rock'n'roll Brothers per reivindicar, segons la sala, l'espai que el rock no té a les programacions i mitjans de comunicació.

"Fa massa temps que la paraula “rock” és utilitzada indiscriminadament per una qüestió estètica, i oblidada completament en el fons de les programacions", diuen des de La Mirona, que volen convertir-se en "un reducte", "posant en el centre d’un festival el rock en el seu sentit més ampli".

Aquest divendres a les 10 del matí es posaran a la venda a preu excepcional els abonaments i les entrades pels tres dies de festival, que canviaran de preu a partir de l'1 d'abril.