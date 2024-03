El Pavelló Municipal d'Esports de Sarrià de Ter acollirà aquest cap de setmana la tercera edició del Sarrià Manga, la fira organitzada per l'Associació Starraco Unlimited que en dos anys s'ha consolidat com tot un referent pels amants de l'anime i la cultura japonesa.

Després de dues edicions que han servit per «veure si funcionava», els organitzadors aposten enguany per anar «a per totes», tal com assenyala Ivan Carrasco, director de continguts de l'esdeveniment.Per aquesta tercera edició s'espera superar amb escreix els 3.000 visitants.

«El primer any comptàvem amb vint places i vam tenir una cinquantena de peticions. Enguany hem rebut gairebé dues-centes preinscripcions de gent que volia venir, d'arreu d'Espanya» revela Carrasco, que afegeix que enguany han llançat una campanya promocional més ambiciosa per «arribar més lluny».

I és que segons el seu director creatiu, una de les claus del seu èxit ascendent és que el Sarrià Manga ofereix, encara que sigui amb un format «més reduït», «una alternativa a tota aquella gent que no assistir a esdeveniments massius com el Saló del Manga de Barcelona».

Anime, K-Pop i cosplay

L'actuació de la cantant gironina d'anima Aiphyra -una artista «molt prometedora» segons indica Carrasco-, les coreografies de les agrupacions K-Pop Girona i Sh1ny St4rs , els espectacles de la violinista de música d'anime Astrid Torrente i de Marvin Uzumaki seran alguns dels plats forts de la cita.

Com en les seves dues edicions anteriors, el Sarrià Manga 2024 també oferirà tallers diversos, pintacares, un concurs de cosplay, videojocs, exhibicions diverses i gastronomia japonesa.

La fira obrirà les seves portes dissabte 9 i diumenge 10 entre les 10 del matí i les 8 del vespre.