La cultura manga omple Sarrià

Centenars de persones van venir aquest cap de setmana al Pavelló Municipal d’Esports de Sarrià de Ter per conèixer el Sarrià Manga, un saló on va confluir l’anime, el manga i totes les vessants que formen part de la cultura asiàtica.

Aquesta segona edició va portar el lema de «som petits però valents» perquè tenia com a objectiu transformar el municipi en una icona de la cultura asiàtica a terres gironines i, en un futur, créixer per fer més gran l’oferta als fans d’aquest món. Així ho explica Iván Carrasco, organitzador de la fira: «Sarrià ens va donar totes les facilitats per celebrar el saló i, tot i que és un municipi petit, no ens fa por convertir-nos en un referent de la cultura asiàtica a les comarques gironines». A més, un dels objectius d’aquesta fira és facilitar l’accés a la cultura asiàtica als gironins. «No tothom pot desplaçar-se a Barcelona i, per tant, esdeveniments com aquest serveixen perquè aquesta cultura estigui més a prop de casa seva» diu Carrasco.

Un saló de proximitat

Aquest és el cas de la Paula, de 20 anys, que va anar disfressada de Shinobu Kocho, personatge de la sèrie de manga Guardians de la nit. «He vingut des de Girona a un esdeveniment com aquest perquè em queda a prop de casa i crec que s’haurien d’impulsar més iniciatives com aquesta arreu de Catalunya» reivindica la jove.

En aquesta línia, Marc Gurt, que va acostar-se des de Torelló amb la seva parella a la fira també reivindica l’oportunitat que suposen fires com aquesta pels amants de la cultura japonesa. «El Saló és una oportunitat per compartir la cultura manga i generar comunitat» afirma Gurt.

Ruth Belío i Melania Borràs, dues amigues que van venir des de Barcelona lluint un cosplay de la sèrie de manga Sakura, caçadora de cartes. «Hem vingut des de Barcelona perquè volem donar visibilitat a fires com aquesta perquè volem que es continuïn fent i, sobretot, per ajudar als petits artesans que tenen la seva parada» convenen les dues amigues.

El Sarrià Manga no només va suposar una oportunitat pels amants de la cultura japonesa sinó també perquè petits pardistes puguin obrir-se espai en el món de la cultura manga. Aquest va ser el cas de la Noelia Carrión, que va agafar-se una excedència a la feina per crear Lady Nolia, una marca de productes de temàtica anime. «He intentat entrar a molts salons de manga i aquest és el primer en el qual m’han deixat tenir parada» apunta Carrión.

Més enllà del manga i l’anime

A part de les parades de venta de productes, al Saló també hi havia estands dedicats a descobrir totes les vessants de la cultura asiàtica com les parada de l’acadèmia de japonès de Girona Som Japó. «Quan arribem a aquesta fira volem que s’ho passin bé i coneguin la nostra cultura, és per això que hem preparat un ambient de cerimònia de té i els explicarem les normes que regeixen aquest ritu» relaten Hisano Miura i Arisa Okura gerents de l’acadèmia.

En aquest sentit, els visitants també van trobar tallers com els que va impulsar Nipponia Idiomes, que va oferir un taller de furoshiki, una tela que s’utilitza al Japó per embolicar i transportar objectes i que és una alternativa a les bosses de plàstic. Al costat d’aquesta parada hi havia el taller de l’Associació Catalana de Cal·ligrafia Japonesa que, segons Gerardo Cristante, membre de l’associació, «el nostre taller serveix perquè els més petits puguin iniciar-se en el món de l’escriptura japonesa i perquè n’aprenguin els traços bàsics».

Un dels pilars de la cultura nipona que també estava present al Sarrià Manga són les arts marcials. La parada d’Akigi, de l’Associació de Kendo de Girona, va apropar aquest art marcial als més petits. Disfressats amb la roba típica dels samurais, els visitants que es van apropar a la parada van poder conèixer una mica més sobre una disciplina que, tal i com diu, Anna Martín, membre d’Akigi, serveix «defensa valors zen com la dedicació a un mateix, al cos i la ment».