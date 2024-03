El tribut de Dee Dee Bridgewater a Nova Orleans, amb un toc gironí

Ara fa gairebé una dècada, la cantant Dee Dee Bridgewater va intentar captar tota l’efervescència musical de Nova Orleans en un àlbum, Dee Dee’s feathers, amb què «celebrava el goig d’estar junts» i homenatjava la ciutat després de l’huracà Katrina. Quasi deu anys després, l’esperit de Nova Orleans arribarà a Girona amb una col·laboració entre l’intèrpret, guanyadora de tres premis Grammy, i els músics de la Girona Jazz Project Big Band. Units pel Black Music Festival, actuen aquest dissabte a l’Auditori de Girona, que acull l’estrena absoluta de la producció, una revisió d’aquell projecte que va néixer de la mà del trompetista Irvin Mayfield i la New Orleans Jazz Orchestra i que va ser àmpliament aclamat per la crítica.

«Tenim quaranta-vuit hores per empastar-ho tot, la meva veu, la big band i el trio de músics que m’acompanya, però segur que anirà genial», explicava Bridgewater a Diari de Girona aquest dimecres, abans de volar cap a Catalunya.

En una entrevista telefònica de camí cap a l’aeroport, la cantant nord-americana recordava l’origen del projecte, per celebrar l’obertura d’un nou espai dedicat al jazz, el New Orleans Jazz Market, l’any 2015.

«Vaig suggerir que quan obrís seria bonic tenir un àlbum que la gent pogués comprar quan venia a veure les actuacions, i com que coincidia amb un aniversari del desastre del Katrina, volíem que fos una festa per la comunitat i una celebració de tota la història musical que acompanya la ciutat de Nova Orleans. És una ciutat fascinant, aviat farà vuit anys que hi visc i crec que Dee Dee’s feathers és una representació bonica del que representa per mi formar-ne part», va assegurar l’artista.

«Mentre l’enregistràvem, vaig gaudir moltíssim de l’orquestra. Quan vaig rebre la petició del Black Music Festival per recuperar-lo em va semblar una idea meravellosa», va dir la cantant de blues, insistint que, «encara que passin els anys, és un disc que té l’esperit de Nova Orleans a dins».

Conscient que «fa massa anys» que no actua a Catalunya, Dee Dee Bridgewater es mostrava molt contenta de «tornar a trepitjar terres catalanes».

«Confio que serà l’inici del retorn, perquè fa molt temps que no vinc, però les experiències prèvies han sigut fantàstiques», va assenyalar.