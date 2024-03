El barceloní Jaume Capsada va guanyar ahir el premi més popular dels Recvll de Blanes, el de narrativa. Ho va fer amb una obra titulada Al país dels ungrus, en record al seu pare. A la resta de categories, els premiats van ser Clara Ballart, per la millor poesia; David Moré, en la categoria de retrat literari; Mireia Pagès, a la millor cançó; Carles Batlle, premi a la millor obra teatral i Xavier Ferré, pel premi de periodisme. Aquests dos últims és la segona vegada que s’emporten un guardó. En aquesta 60a edició, s’hi van presentar 117 obres, 24 més que l’any passat. La presidenta dels Recvll, Maria Mercè Roca, ho va celebrar: «Que hi hagi més participació, significa més qualitat i això ens dona seguretat per premiar les obres».

Entre els guanyadors d’enguany hi va haver una gran presència gironina. En total es van entregar sis guardons, quatre dels quals van anar a parar a autors de la província: Mireia Pagès Farró amb la cançó Sé que no t’agrado així; el premi de Poesia Benet Ribas se’l va endur Clara Ballart Lladós de Navata amb l’obra La llum igual, on recull la llum que guarda en els records. Ella mateixa va guanyar fa dos anys el 37è premi de poesia Miquel Martí i Pol pel poemari L’aigua entre les coses. Pel que fa al guardó de Retrat Literari Rafel Cornellà - Joaquim Abril, es va lliurar a David Moré i Aguirre de Tossa per A les envistes dels cent. A la categoria de Teatre el guanyador va ser Carles Batlle Jordà, d’Argelaguer , amb La Seducció. Jaume Capsada Coll, que actualment resideix a Palà de Torroella (Bages), es va endur el premi de Narrativa i i el de Periodisme Salvador Reynaldos se’l va apuntar Francesc Xavier Ferré Martí, de Reus, amb Mare Nostrum, mare mortum. El premi de narrativa Joaquim Ruyra és el que va rebre més participants, amb 42. El de poesia en va registrar 36, el de teatre 19, el retrat literari va rebre deu de propostes, mentre que el de periodisme i el de cançó en català en tenien cinc cadascun. Maria Mercè Roca va elogiar l’alta participació: «fa goig i avala la concepció entre els autors que els Recvll són uns premis de prestigi». El nombre de propostes corresponien a 111 autors diferents, majoritàriament de la demarcació de Barcelona, seguits de Girona, Tarragona, València, Lleida, les Balears i Andorra. A més, hi havia tres obres literàries d’autors de Blanes. Pel que fa a la dotació dels premis aquesta s’ha enfilat fins als 8.700 euros, essent el més ben remunerat el Joaquim Ruyra de narrativa, que comptava amb 2.500 euros. El teatre de Blanes es va omplir per l’entrega dels premis Recvll, que arribaven a la seva edició número 60. La vetlladaes va obrir amb la benvinguda als assistents per part de la secretaria dels premis, Maria Àngels Vázquez, i pels parlaments de la diputada d’Acció Social i Igualtat a la Diputació de Girona, Maite Tixis; el president del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals i l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona