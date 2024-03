Girona i Enderrock: l’idil·li continua

Els premis Enderrock de la música en català celebren 26 anys, consolidant Girona com un referent. L’Auditori tornarà a concentrar dijous (21h) vinent la indústria musical catalana, en un esdeveniment que ja s’està convertint en tradicional. El cartell de la gala d’aquest any tindrà una dotzena d’actuacions d’estrena amb Figa Flawas, Galgo Lento, Ginestà, Guillem Gisbert, Llum, La Ludwig Band, Mama Dousha, Marc Parrot, La Maria, Marala + Zoo, El Pony Pisador i Sexenni, a més d’altres intervencions musicals sorpresa.

El duet mataroní The Tyets, amb 5 nominacions (millor artista, millor disc de música urbana, millor cançó Coti x coti, millor videoclip, millor directe), i Mushka, amb quatre (millor artista revelació, millor cançó No m’estima +, millor videoclip, millor disc de música urbana) són els artistes que acumulen més nominacions. Els músics amb dues són Joan Dausà (millor artista, millor directe), Sílvia Pérez Cruz (millor artista, millor disc de cançó d’autor, Toda la vida, un día) i Stay Homas (millor disc de pop-rock, Homas, millor videoclip).

Per la seva banda, Figa Flawas i Triquell rivalitzen amb Mushka pel premi a l’artista revelació de 2023, i Els Catarres (Invencibles) i Sexenni (Supernova), amb Stay Homas pel guardó al millor disc de pop-rock. Clara Peya (Corsé) i Julieta (5AM), són les contrincants de Sílvia Pérez Cruz pel millor disc de cançó d’autor. Zoo serà qui se les tindrà amb The Tyets i Joan Dausà pel millor directe de 2023, mentre que Els teus ulls, d’Alfred Garcia, rivalitzarà amb els temes abans esmentats de The Tyets i Mushka per ser la millor cançó de l’any.

Els nominats finalistes es van anunciar fa dies a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, al llarg d’una festa presentada per Georgina Arnau ‘Genna’ i Marc Bala. L’acte va comptar amb quatre actuacions d’estrena dels nous projectes de Flashy Ice Cream, Ven’nus, Cloe i Ayryn.

En la gala de dijous vinent a l’Auditori de Girona, es lliuraran 22 guardons (8 de la crítica i 10 de votació popular als millors discos, cançons, clips i artistes de les categories de pop-rock, cançó d’autor, folk i músiques urbanes.

Premi d’honor a Sisa

A més, s’atorgaran el Premi Enderrock d’honor a Sisa, amb motiu dels 50 anys de la gravació del mític àlbum Qualsevol nit pot sortir el sol (Zeleste-Edigsa, 1975), així com el Premi Enderrock a la Trajectòria a Pascal Comelade amb motiu de les cinc dècades des de l’enregistrament del primer disc, Fluence (Pole, 1975) i el Premi Joan Trayter a millor producció per a Pep Saula.

Primers Enderrock - 440

De tota manera, els premis Enderrock fa dies que han començat a escalfar motors amb la celebració a Girona de la primera gala dels Premis Enderrock - 440

El Centre Cultural La Mercè va acollir dijous passat al matí la primera gala dels Premis Enderrock - 440 de clàssica, jazz i públic familiar, en què es van reconèixer els millors discos i artistes d’aquests gèneres, escollits tant per votació popular com per la crítica.

En total, es van lliurar quinze guardons, entre els quals destaquen el premi d’Or a Gossos o el premi d’Honor a Antoni Ros Marbà. El director de la revista Enderrock, Lluís Gendrau, va explicar que amb aquesta nova modalitat de premis, volen «donar visibilitat a aquests gèneres que tenen una representativitat brutal al nostre país i que val la pena que tinguin uns premis propis».