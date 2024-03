El Dolby Theatre de Los Angeles, als Estats Units, ja està vestit de gala per rebre aquesta nit les grans estrelles del cinema de Hollywood per la celebració de la 96a edició dels Premis Oscar. Oppenheimer, nominada en tretze categories, és la gran favorita per guanyar el guardó a millor pel·lícula després d’haver arrestat completament durant la temporada de premis. La pel·lícula dirigida per Christopher Nolan podria arribar a guanyar vuit estatuetes, una gesta que no aconsegueix cap títol des de Slumdog Millonaire en la gala de 2009.

Nolan ho té tot de cara per guanyar el premi de direcció, igual que tres de les quatre categories interpretatives sembla que estan sentenciades. Cillian Murphy (Oppenheimer), és el favorit per guanyar el premi a millor actor, Robert Downey Jr. (Oppenheimer)el de millor actor secundari i Da’Vine Joy Randolph (Los que se quedan) el de millor actriu secundària. Així, tota l’emoció estarà en la categoria de millor actriu, on hi ha el dubte entre Lily Gladstone (Los asesinos de la luna) i Emma Stone (Pobres criaturas).

El fenomen de Barbie, per tant, s’haurà de conformar amb premis més secundaris. Ho té tot de cara per guanyar en cançó (sigui What Was I Made For? o I Just Ken) i haurà de competir amb Pobres criaturas en disseny de producció i disseny de vestuari. També es podria donar la possibilitat que guanyés en guió adaptat, ja que en tots els altres premis de la temporada ha competit en guió original i és una incògnita el que pugui passar. En tot cas, American Fiction és la favorita en aquesta categoria, mentre que la francesa Anatomía de una caída ho és en la de millor guió original. Tot i així, Los que se quedan podria donar la sorpresa.

Una estatueta cap gironina?

La productora gironina Sandra Tapia opta a guanyar l’Oscar a millor pel·lícula d’animació per Robot Dreams. Sent realistes, però, sembla que qui s’emportarà aquest premi serà Spider-Man: Cruzando el multiverso o El chico y la garza, amb més opcions per l’obra de l’home aranya, tot i que mai s’ha de donar per enterrades les opcions del gran mestre japonès de l’animació com és Hayao Miyazaki.

Per altra banda, Juan Antonio Bayona també serà al Dolby Theatre per descobrir si La Sociedad de la nieve guanya algun dels dos guardons als quals està nominada. Igual que Tapia, segurament acabarà marxant sense estatueta, ja que en millor pel·lícula internacional, el film britànic La zona de interés ho té tot a favor en ser l’únic també nominat en la categoria reina. La pel·lícula sobre la tragèdia dels Andes també opta al premi de millor maquillatge o perruqueria. Aquí, però, sembla que la cosa està entre Maestro i Pobres criaturas.

La cerimònia arrencarà en un horari poc habitual a Espanya, i és que l’Acadèmia va optar per avançar l’acte a les 4 de la tarda en horari californià (abans es feia a les 5). A més, el canvi d’hora que s’ha fet aquesta passada matinada als Estats Units farà que la gala comenci a les dotze de la nit, un horari prou decent si es compara amb el de no fa tants anys, quan engegava a dos quarts de tres de la matinada.