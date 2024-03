Llagostera ja comença a preparar-se per acollir la setena edició del Festival Espurnes on la cançó d’autor en serà la protagonista. Amb una programació de deu hores de música sense interrupció, enguany també arriba l’Espurnes Off, un espai dins la jornada en què s’inclouran altres activitats com xerrades, tallers i concerts. Tot plegat es podrà viure el pròxim 11 de maig al Parc de l’Estació, espai que comptarà amb dos escenaris i food trucks.

L’acte de presentació de l’edició d’aquest 2024 s'ha dut a terme a la plaça del Castell de Llagostera, on s'han dut a terme les actuacions d’Agnès Algueró i Olga Zoet, un seguit de parlaments i l’anunci del cartell.

En la cerca d’una proposta innovadora, el festival porta com a cap de cartell a dos artistes emergents dins la nova escena de la cançó d’autor estatal. Es tracta de Travis Birds i Pedro Pastor, qui no només arribaran a Llagostera com a referents d’aquest gènere, sinó que també portaran al públic els seus nous projectes musicals.

Com a artista destacat també hi haurà Sergi Carbonell, antic membre de Txarango, qui després de començar la seva etapa en solitari l’any passat, arriba al festival Espurnes amb el seu nou EP Crisàlide. En la mateixa línia, Sandra Monfort, una de les membres de Marala, presentarà el seu projecte en solitari La Mona, un disc que barreja l’electrònica i la música popular en una proposta innovadora.

Per altra banda, i mantenint el propòsit d’oferir propostes locals de les comarques gironines el festival comptarà amb artistes com el cantant i productor Àlex Pérez o la garrotxina Agnès Algueró. A més per donar el tret de sortida de l’Espurnes hi haurà una sessió de micro obert de Rodautors, la casa dels cantautors, per on passaran diferents cantants amb propostes pròpies.

La programació, a més, tindrà novetats com l’Espurnes Off, una programació fora del dia del festival ple d’activitats i dins el que hi haurà l’Espurnes als Bars. Aquest es tracta d’un recull de gairebé una desena de concerts que es faran del 4 al 12 de maig per diversos establiments de Llagostera i que tenen com a objectiu donar veu a artistes emergents com Secondbest, Roigé, Mireia Vilalta, Roger Torné, Laia Llach, Benisfrí, Olga Zoet i Fonsu.

La programació alternativa també afegeix a la programació taules rodones sobre la indústria musical, un espai en conjunt amb Llagostera Ràdio, i altres activitats que encara no han estat anunciades. Aquesta iniciativa arriba el mateix any que s’ha iniciat la Comunitat Espurnes, un espai de trobada i diàleg en el qual es pugui debatre sobre el format de festival, l’arrelament que té al poble i com ha d’evolucionar.