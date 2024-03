Oye Sherman, Judit Martín i Òscar Andreu, al Festimams més femení

Pep Plaza, Judit Martín, Òscar Andreu i Txabi Franquesa passaran pel Festimams en l'edició amb més presència femenina fins ara. Tot i que el seu director, Fel Faixedas, assegura que "no busquen ser un festival de quotes", el cartell reflecteix el bon estat de forma de les còmiques catalanes, amb la presència de noms com Raquel Hervàs, Oye Sherman, Irene Minovas o les tres noies garrotxines del pòdcast Can Putades. "Que el cartell sigui pràcticament paritari no ha sigut buscat, però mostra la incorporació de la dona al circuit de l'humor, i això està molt bé", ha assegurat.

Del 13 al 16 de juny, el festival d'humor de Girona durà deu espectacles a tres espais de la ciutat, començant per l'habitual sopar degustació amb els productes de Girona Excel·lent, que aquest any comptarà amb l'actuació de Pep Plazas.

En aquesta vuitena edició del certamen hi haurà cinc espectacles que per primera vegada es podran veure a la ciutat de Girona. Es tracta de la proposta d'improvisació de Judit Martín i Sam S; els nous espectacles de Marc Sarrats i d'Oye Sherman, Txabi Franquesa amb Escocía -en català- i Òscar Andreu, que tancarà el festival a La Mercè amb el seu primer monòleg.

El festival suma enguany un nou espai, El Foment de Girona, que acollirà tres espectacles: Can Putades, el pòdcast de La riota i Ronda de comèdia amb Godai Garcia, Irene Minovas, Raquel Hervàs. A més, també s'hi farà la segona edició del concurs de monòlegs No és conya! que es va estrenar l'any passat amb la intenció de donar veu al talent humorístic en català de la ciutat. El premi d'aquesta segona edició del concurs serà participar en el Festimams de l'any vinent.

Les entrades pels espectacles estan entre els 15 i 22 euros, tret del sopar que en costarà 30. Ja es poden comprar a través de la pàgina web oficial.