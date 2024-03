Albert Jané i Riera guanya el 56è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes

El traductor, escriptor i lingüista Albert Jané i Riera (Barcelona, 1930) ha estat distingit amb el 56è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural. Jané ha centrat la seva activitat professional en l’estudi i ensenyament de la llengua i en la literatura infantil i juvenil, tot i que també ha escrit poesia i la seva carrera està molt lligada a ‘Cavall fort’, revista de la qual en va ser director entre 1979 i 1997. En total ha publicat una seixantena de llibres, més de 200 obres traduïdes i més 150 àlbums de còmics traduïts com la sèrie ‘Els Barrufets’ o ‘Aquil·les Taló’. El jurat ha destacat que Jané, que va rebre la Creu de Sant Jordi el 1990, és “un referent indiscutible en el camp de la llengua”.

El jurat, que ha dit que el premiat és “un referent indiscutible en el camp de la llengua”, ha destacat que Jané i Riera “ha treballat incansablement per la llengua catalana, amb aportacions essencials en el camp de la literatura infantil i juvenil, així com en les traduccions i adaptacions de contes, llegendes, rondalles, faules, narracions populars i còmics, que han format infants i joves en la lectura en català”.

“Dir Jané és posar el focus en la llengua i en l’escola, en un moment com el d’ara, d’emergència lingüística en aquests àmbits”, ha apuntat el jurat. “Quan en ple franquisme no es podien trobar obres que ensenyessin el català, va publicar ‘Signe’, i, posteriorment, van venir molts més estudis, gramàtiques i diccionaris”. També ha remarcat la seva tasca en la revista ‘Cavall Fort’, pràcticament des de la seva creació, que va dirigir durant quasi dues dècades. En total, ha afegit el jurat, “la seva producció comprèn més de 60 llibres, més de 200 obres traduïdes i més de 150 àlbums de còmics traduïts”.

Biografia

Albert Jané i Riera va néixer a Barcelona l’any 1930. Inicialment, els estudis de peritatge mercantil el van portar a treballar a la banca, però el 1963 va entrar a formar part de ‘Cavall Fort’, revista de literatura i entreteniment per a nois i noies creada dos anys abans. En va ser redactor i corrector i, entre 1979 i 1997, el seu director.

Albert Jané ha centrat la seva activitat professional en l’estudi i ensenyament de la llengua i en la literatura infantil i juvenil, tot i que també ha escrit poesia. Va estudiar català pel seu compte i l’any 1958 comença a fer classes de llengua per a adults al local del Cercle Sardanista, d’on era soci. Poc després també va ensenyar correcció de textos. El 1961 va col·laborar en la gramàtica ‘Signe’ i, més endavant, va escriure diversos manuals com la ‘Gramàtica essencial de la llengua catalana’ (1967) i ‘Pas a pas’ (1988), així com el ‘Diccionari català de sinònims’ (1977). Entre les nombroses publicacions de reflexió lingüística i gramatical, cal destacar ‘Aclariments lingüístics’, publicat l’any 1973, així com les seves constants col·laboracions en revistes i diaris com ‘Tele-estel’, ‘Llengua Nacional’ i ‘Avui’.

A més a més de la direcció de ‘Cavall Fort’ i de les col·laboracions habituals en aquesta mateixa revista, és autor de nombroses traduccions i adaptacions d’obres infantils i juvenils de diferents llengües (francès, anglès, italià, castellà o occità). També ha traduït còmics tan coneguts com la sèrie ‘Els Barrufets’ o ‘Aquil·les Taló’, contes tradicionals com ‘El soldat de plom’ (1983), ‘La Caputxeta vermella’, (1984,) o guions cinematogràfics com ‘La Ventafocs’, la primera pel·lícula infantil que es va traduir al català. Ha deixat constància de la seva experiència com a escriptor a través dels dietaris ‘Tal dia farà l’any’ (1991) i ‘Els dies i els llocs’, publicat el 2004.

Premis

Jané ha vist reconeguda la seva trajectòria professional amb diferents guardons. L’any 1980 obté el Premi Eduard Artells, atorgat per la Societat de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. L’any 1990 se li concedeix la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya; el 1997 el Premi Nacional de Periodisme Escrit i, el 1998, el Premi de Poesia del Parc Taulí de Sabadell.

L’any 2000 va entrar a l’Institut d’Estudis Catalans i, des d’aleshores, forma part de les comissions de Gramàtica i Lexicogràfica. També ha combinat aquesta feina amb la col·laboració habitual a les revistes ‘Llengua Nacional’ i ‘Cavall Fort’. La seva adaptació de l’’Odissea’ rep, el 2009, el Premi de la Crítica Serra d’Or de narrativa juvenil.

El 2010 va rebre el Premi Pompeu Fabra a la projecció de la llengua catalana i, el 2017, el Premi Especial del Jurat del Premi Martí Gasull de Plataforma per la Llengua, pel seu paper en la construcció d’un imaginari col·lectiu infantil en llengua catalana, i per la seva contribució acadèmica com a gramàtic al Termcat i a l’IEC. És soci d’honor de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

17 de juny

L’acte de lliurament del 56è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes tindrà lloc el 17 de juny al Palau de la Música. Serà un homenatge al guardonat i tant el contingut com la part artística giraran al voltant de la seva figura i de la seva obra. L’objectiu de l’acte és, igual que el mateix Premi, di· vulgar l’obra i la trajectòria del premiat d’honor.

Premi

El Premi d’Honor de les Lletres Catalanes va ser instituït per Òmnium Cultural l’any 1969 a proposta de la Junta Consultiva de l’entitat. S’atorga anualment a una persona que, per la seva obra literària o científica en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, ha contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans. La persona premiada rep 20.000 euros i el guardó del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, obra d’Ernest Altés, durant el transcurs d’un acte creat expressament per a l’ocasió.