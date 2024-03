Indira Ferrer interpretarà l’«Stabat Mater» de Pergolesi a Caldes i Palafrugell

La soprano empordanesa Indira Ferrer-Morató, que viu a cavall entre Catalunya i Mèxic, torna per uns dies a casa per oferir quatre concerts a Catalunya, entre ells l’Stabat Mater de Pergolesi, una de les grans composicions de la música sacra. Serà el diumenge 24 de març a l’església de Sant Esteve de Caldes de Malavella i el divendres 29 a l’església de Sant Martí de Palafrugell, i estarà acompanyada per la mezzosoprano Rimma Khismatulina, dirigides per Paúl Alberto Aguilar.

Dissabte 6 d’abril, Ferrer-Morató i la també soprano Eva Ribas, acompanyades al piano per Carles Puig, interpretaran cançó lírica mexicana amb el programa Entre los nopales al Museu d’Art Modern de Barcelona.

També ala capital catalana, però a la Llotja de Mar el 9 d’abril, la palafrugellenca i el pianista Carles Puig oferiran un recital íntegrament dedicat a Wolfgang Amadeus Mozart, We love Mozart.

En acabat, tornarà a Mèxic, on té previst actuar a la Delegació de la Generalitat per la diada de Sant Jordi. Hi interpretarà un programa dedicat a la cançó catalana, amb una part centrada en Joan Salvat-Papasseit en el 140è aniversari del seu naixement i el 30è de la seva mort.