The Corrs, John Fogerty, Estopa i Chris Isaak seran al festival de Cap Roig

The Corrs; el líder de Creedence Clearwater Revival John Fogerty, Estopa i Chris Isaak són alguns dels noms més destacats de la 24a edició del festival de Cap Roig. La cita al jardí botànic de Calella de Palafrugell s'obrirà el 12 de juliol i s'allargarà fins al 16 d'agost amb artistes com Raphael, Guillem Gisbert, Andrés Calamaro, The Tyets o Sara Baras. El cartell inclou 23 concerts, amb artistes com Diana Krall, Sopa de Cabra, Los Secretos o Álvaro Soler.

El festival, que l'any passat va reunir 53.000 assistents i va registrar una ocupació del 94%, posarà a la venda 49.000 entrades dilluns a les 10 del matí, amb l'objectiu d'arribar a 54.000 persones.

La inauguració de l'esdeveniment, organitzat per Grupo Clipper's amb l'impuls de CaixaBank, anirà a càrrec dels irlandesos The Corrs, que ja hi van actuar el 2016, i l'endemà hi actuarà Raphael amb la gira Victoria i els seus grans èxits, mentre que el colofó el posaran Gossos, que estan immersos en una gira per celebrar els seus trenta anys.

Guillem Gisbert, habitual del festival amb Manel, tornarà a Calella ara en solitari el 15 de juliol.

Un dels plats forts d'aquest any serà el 19 de juliol amb l'actuació del líder de Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, en la seva primera visita al festival.

Durant el mes de juliol també tenen cita al jardí palafrugellenc Diana Krall (20), Sopa de Cabra (21), Passenger (dia 27) i The Tyets (dia 28), que protagonitzaran el concert solidari d'aquest any, amb una actuació que recaptarà fons per la fundació El Trampolí.

Agost s'iniciarà amb l'actuació d'Andrés Calamaro (2), mentre que l'endemà qui interpretarà els seus clàssics serà Chris Isaak.

Pablo López celebrarà la seva primera dècada als escenaris amb un repàs a la seva discografia i amb la presentació en primícia de fragments del seu proper treball el dia 4; Los Secretos (5), Álvaro Soler (6), Rozalén (dia 7), Taburete (8) i Miki Núñez (9) seran els artistes dels dies seguents.

Una de les novetats d'aquesta edició serà una nit dedicada a la comèdia, amb l'actor Carles Sans de Tricicle presentant Per fi sol! el 10 d'agost.

Sergio Dalma (11); Sara Baras (14) amb Vuela, el seu homenatge a Paco de Lucía i Coque Malla (15) són els darrers a l'agenda del festival.

Amb un pressupost que passa dels 3,4 milions de l'any passat a 3,8, Cap Roig manté l'espai Village dissenyat per Cal Blay Food Lovers i els germans Sergio i Javier Torres, del restaurant Cocina Hermanos Torres de Barcelona, oferiran una carta creada específicament per al restaurant del certamen.