El Pot Petit: «Hem crescut amb el Super3. Per a nosaltres és un referent»

Reconeixia Siddartha Vargas, pocs minuts abans de posar-se en el paper de Pau i entrar a la sala 1 del cinema Truffaut de Girona, sentir-se «més nerviós» que quan ha de pujar a un escenari. No era per menys. Al costat d'Helena Bagué, que interpreta a la Jana i és l'altra meitat d'El Pot Petit, presentava aquest dissabte al migdia, davant 25 nenes i nens i les seves famílies, El Món del Pot Petit, el format televisiu amb el qual entraran a formar part, a partir del pròxim dijous 21 de març, dins l'univers del Super3, avui conegut com a SX3.

«Hem crescut amb el Super 3 i per nosaltres és un referent molt important. Entrar-hi amb aquesta sèrie i pensar que els nens i nenes de Catalunya, quan tinguin la nostra edat, se'n recordaran d'aquest univers és un orgull» explicava una emocionada Helena Bagué, al mateix temps que reconeixia que fer realitat aquest projecte televisiu, que tot just es va començar a rodar el passat mes de gener, «ha estat una feinada».

Després de quinze anys fent riure, emocionar i somriure a milers de nenes i nens -i de retruc als seus pares, mares, tietes, tiets, àvies i avis- el duet empordanès ha assumit ara el seu repte més «gran i ambiciós» fins al moment. Un projecte que, tal com afirma Vargas, tenien «entre cella i cella» des de feia temps i en el qual han estat treballant uns dos anys.

Acostumats a trepitjar escenaris diversos per presentar davant del seu públic petit i fidel les aventures de personatges com el Lleó Vergonyós, el gall Ot, l'Aura la dinosaure o el Drac Rac, fer el salt a la petita pantalla ha suposat un repte important. «El televisiu és un llenguatge al qual no estàvem acostumats. Hem fet videoclips, però clar, aquí es tracta de capítols de 15 minuts en els quals estem tota l'estona parlant i vivint una aventura» exposa Bagué.

Per preparar-se per aquesta nova aventura, El Pot Petit ha comptat amb l'ajuda de professionals amb contrastada experiència en el món audiovisual com Ruth Garcia, amb qui han treballat la interpretació, o la figuerenca Marina Congost, autora al costat de Mònica Barrio de la sèrie X, estrenada per TV3 el 2021, que els ha prestat la seva ajuda a l'hora d'adaptar les històries al llenguatge de la televisió. «Bàsicament, ens hem rodejat d'un equip de gent molt acostumada a treballar en el format audiovisual» resumeix l'actriu, cantant i mestra.

Produït per la gironina DDM Visual, amb David Gimbernat com a productor, El món del Pot Petit aterra a la plataforma SX3 després d'haver estat seleccionat en la crida que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va realitzar l'any passat amb l'objectiu de trobar nous formats per al públic infantil per a la nova plataforma SX3.

Prudència sobre el futur

Sobre el futur del programa, que per ara compta amb una primera temporada de deu episodis, els dos integrants del grup es mostren prudents. «Sempre hi ha aquells nervis, aquell no saber què passarà» apunta Bagué. «Si tenim la mateixa acollida que quan anem a un teatre, llancem un disc o estrenem un espectacle nou ja estarem més que satisfets» afegeix Vargas al seu costat, recordant també que el target és el mateix que assisteix als seus concerts. «El món del Pot Petit es troba dins la franja petita de la plataforma, per a nenes i nens d'entre 0 i 6 anys, que són els que ens venen a veure» ha puntualitzat.

Al voltant del contingut del format, Bagué recorda que El Pot Petit «sempre parteix d'una emoció» i que «cada capítol tindrà un dels animals com a protagonista». Mitjançant tres daus el Pot Petit es comunicarà amb en Pau i la Jana. El primer dau desvetllarà el personatge protagonista del capítol, el segon dau donarà alguna pista sobre el repte que hauran de resoldre al taller de la seva amiga la formiga i, finalment, el tercer dau els indicarà alguna cosa que farà que l’aventura sigui més especial.

A la presentació i projecció dels dos primers episodis, el primer d'ells dedicat a la Pasqua, també hi han estat presents el productor David Gimbernat i la cap de contingut del SX3, Laia Servera. Gimbernat ha expressat el seu «agraïment» a tot l'equip de quaranta professionals que ha fet possible aquest nou projecte.

Laia Servera, que ha destacat que cada capítol són «15 minuts d'aventures i música», ha donat les gràcies a l'audiència que «confia en el SX3», i ha assegurat que és «un luxe» que El Pot Petit se sumi al sempre «complicat repte» de fer «continguts de qualitat i en català».