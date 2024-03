El Black Music Pícnic omple el parc del Migdia de Girona

El Black Music Pícnic ha omplert aquest diumenge el parc del Migdia de Girona en la 22a edició del Black Music Festival, el festival de música negra de Catalunya.

Es tracta d'un esdeveniment gratuït i a l'aire lliure, que ha comptat amb les actuacions de Lali BeGood, qui ha donat el tret de sortida a la cita amb el show Funtastik dedicat al públic familiar; la Black Music Band, el projecte formatiu del festival que ha omplert el parc amb sons soul i funk; i Las Karamba, que han fusionat en directe txa-txa-txa, salsa, timba, rap i música urbana.

Pel director del Black Music Festival, Pau Marquès, el pícnic -que arriba a la vuitena edició- "s'ha convertit en un referent del festival".

22a edició del Black Music Festival, en imatges /

El públic de la vuitena edició del Black Music Pícnic ha tenyit de colors aquest migdia l'herba del parc del Migdia de Girona, omplint-la de mantes, tovalloles o, fins i tot, taules plegables, per poder dinar a l'aire lliure mentre gaudien de les tres actuacions programades en el marc del Black Music Festival.

La majoria dels assistents eren famílies amb infants, però també s'hi han pogut veure parelles o grups d'amics. I alguns afortunats, els més matiners, han trobat lloc a l'ombra en un dia de març molt calorós, que ha recordat temperatures de ple estiu. El director del Black Music Festival, Pau Marquès, ha agraït el bon temps que, està convençut, ha ajudat a fer d'aquesta vuitena edició del Black Music Pícnic un dia "fantàstic".

Black Music Pícnic

Lali BeGood ha estat l'encarregada de donar el tret de sortida a la cita amb Funtastik, el nou show que el grup va estrenar el 21 de juliol al Festival GREC de Barcelona. Aquest concert recull les noves cançons del disc homònim, que els més menuts han ballat i cantat a Girona a través del joc. Tot l'espectacle gira entorn d'una ruleta que decideix què va succeint.

Passada la una del migdia, ha estat el torn de la Black Music Big Band, que ha connectat amb el públic més adult del concert. És la primera big band formativa centrada en els estils del soul i el funk. Creada fa 6 anys a comarques gironines, ja ha enregistrat tres discs, dos d'ells en directe. Està formada per una trentena de noies i nois d'entre 16 i 25 anys, amb la direcció musical d'Adrià Bauzó i Nuri Mancebo a la part vocal.

La Black Music Big Band és un projecte educatiu de la Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines i el Black Music Festival, que ja ha presentat el seu directe a escenaris destacats de casa nostra com la Sala Apolo, l'Auditori de Girona, l'Auditori de Banyoles, l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí, la Sala La Mirona, i festivals com el Black Music Festival, l'Emergent, el Festival de Campllong, el Festival Ítaca, entre molts d'altres. A més, també ha col·laborat amb artistes com Llibert Fortuny, The Sey Sisters, Raynald Colom, David Mauricio, Nito Figueras, Paula Grande i Víctor Branch.

Per últim, Les Karamba han acomiadat aquesta edició del Black Music Pícnic amb un espectacle que és una barreja multicultural entre Veneçuela, Cuba, Espanya i Argentina: fusió de son, txa-txa-txa, salsa, timba, rap i música urbana. La banda es va fundar l'any 2018 a Barcelona a partir de sis històries de vida: migracions, herències musicals i maternitats amb la intenció de perseguir somnis i reivindicar el paper de la dona i el compromís amb la música.

Últims concerts

Aquest esdeveniment és un dels últims de la programació del Black Music Festival d'enguany. Els darrers concerts seran el de Bigblack Rhino, el 22 de març a La Mirona de Salt (Gironès); l'espectacle Hip Hop al Parc, el 23 de març a l'Estació Espai Jove del parc Central de Girona (Gironès) i s'acabarà el 24 de març amb un concert de la Black Music Big Band Junior a la plaça Poeta Sitjar de Castell d'Aro (Baix Empordà).

"Les propostes artístiques han tingut un nivell molt alt", ha dit el director de Black Music Festival, Pau Marquès, fent balanç d'aquesta 22a edició. Marquès està convençut que el festival aconsegueix "dur la música negra i les seves influències en tots els estils de la música moderna, no només a Girona sinó a comarques gironines i arreu de Catalunya".