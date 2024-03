I escolto la teva aigua

Una estació d’autobusos, un mercat municipal i una instal·lació esportiva tenen en comú que són llocs per on passa molta gent i, sovint, diferent entre si. A Girona, aquestes tres ubicacions també tenen en comú que són espais per on creua el projecte «Rius de Llibres», una iniciativa que resulta en unes estanteries plenes de llibres amb què tots hem topat alguna vegada, a llocs on no ens les esperàvem trobar.

El projecte va néixer l’estiu del 2018 i el formen sis d’aquestes prestatgeries ubicades a llocs tals com a l’Estació d’Autobusos, el Mercat del Lleó i el GEiEG de Sant Ponç, al Centre Cultural La Mercè, la Universitat de Girona (campus del Barri Vell) i la piscina de Santa Eugènia de Can Gibert del Pla.

«Rius de Llibres» l’impulsen l’Ajuntament de Girona, en concret, l’Àrea de Biblioteques de Girona, i Connexió Papyrus de Celrà, una associació sense ànim de lucre, nascuda l'octubre del 2009, que recull i redistribueix donacions públiques i privades de llibres. Els voluntaris de Connexió Papyrus són amants dels llibres i, alguns d’ells, antics bibliotecaris. Jordi Artigal n’és el principal cap visible.

L’any passat «Rius de Llibres» va distribuir 29.040 llibres, i des de l’inici del projecte, 83.770. És probable que enguany arribi als 100.000. Un èxit fruit de la col·laboració entre associacions, ens públics i privats, i que comporta la feinada d’omplir caixes de llibres, recollir-les i transportar-les cada mes, de què s’ocupa la brigada municipal.

Hi ha dues idees vives i amb futur darrere de «Rius de Llibres». La primera és de sempre i la segona més innovadora: els llibres poden tenir més d’una vida i també els llocs. Tots tendim a rendir-nos al nostre circuit diari, que formen les mateixes parades i els mateixos recorreguts. I ens sobta, en aquest cas, trobar-hi prestatgeries amb llibres perquè trenquen el paisatge que diàriament hem interioritzat. Hem d’assumir que moure’ns sempre pels mateixos llocs ens fa anar amb els ulls com anestesiats i perdre’ns coses.

Per trencar amb els nostres cercles quotidians i acabar, per exemple, als museus, primer hem de desitjar quedar-nos bocabadats i els llibres de segona mà de «Rius de Llibres», que demanen que els agafem i, sobretot, llegim, són l’indicador de fins on ens deixem sorprendre i estem disposats a perdre’ns la bellesa que ens envolta. Entre aparcar el cotxe i llençar-me de cap a l’aigua, els noms d’autors que em són desconeguts, els títols que no havia sentit mai o les portades atractives són la suggestió, el crit que pot apartar-me de les passes adormides i automàtiques; el punt de partida d’un món bell i proper que acaba davant un cementiri de Modest Urgell, dintre la nostra catedral o a l’Egipte de Terenci Moix.

Els prestatges de «Rius de Llibres» són una petita i profunda escletxa en el món, com tantes d’altres n’hi ha, que ens permet preguntar-nos si estimem la bellesa.

El gest final és nostre. Pel que fa a «Rius de Llibres», de tu depèn agafar o no un llibre. Però no importa, no importa si l’agafes. Importa que no tens excuses.

Subscriu-te per seguir llegint