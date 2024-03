Mor l'activista antifranquista Nemesi Solà als 95 anys

El sindicalista i activista antifranquista Nemesi Solà i Franquesa (Barcelona, 1929) ha mort als 95 anys. Pastisser i forner de professió, Solà va ser un referent catalanista al llarg dels anys i un dels autors del segrest de la Mare de Déu de Núria el 1967 per evitar que fos coronada pel dictador Franco. Nemesi Solà també va ser un dels fundadors del Memorial 1714 –per a la recuperació i dignificació d'aquest espai al Fossar de les Moreres-, impulsor de la tradicional Flama del Canigó i membre destacat d'Òmnium Cultural des de la seva fundació. El 2015 va rebre el premi Joan Amades i el 2018 va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi en reconeixement a la seva contribució a la cultura catalana i als drets nacionals de Catalunya.

"Avui ha mort el patriota Nemesi Solà, un lluitador incansable per les tradicions i els drets nacionals de Catalunya. Implicat en l'escoltisme, la flama del Canigó, el Memorial 1714, etc. Descansi en pau. Va ser un gran honor poder-li entregar la creu de Sant Jordi el 2018", ha assenyalat l'expresident de la Generalitat Quim Torra en una piulada a X. "Ens ha deixat Nemesi Solà, un activista referent amb una incansable trajectòria en favor dels drets socials i nacionals. La família d'Òmnium perdem un dels nostres primers socis, d'aquells imprescindibles", ha afegit l'entitat liderada per Xavier Antich.

"Ens ha deixat en Nemesi Solà i Franquesa, el primer president in pectore del Memorial 1714. Avui la flama del fossar de les Moreres crema per un més dels nostres. Descansa en pau company, nosaltres continuarem la lluita fins que, si cal, també ens rellevin nous braços", ha reblat l'associació cívica i cultural. La cerimònia de comiat de Nemesi Solà se celebrarà aquest dilluns a les 16.00 hores a la parròquia de Sant Pere Pescador (Alt Empordà), localitat on vivia des de finals dels 80.