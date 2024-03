L'Espai Cràter d'Olot rep prop de 100.000 visitants en els dos anys

L'Espai Cràter d'Olot ha rebut prop de 100.000 visitants en els dos primers anys de vida. Des de que es va obrir el 2022, l'afluència de públic ha anat en augment, especialment per l'interès que ha despertat la vulcanologia entre els assistents. En total han estat 98.263 els usuaris, una quarta part dels quals (23.719) alumnes de diversos centres educatius. A banda, durant el 2023 es van fer 106 visites guiades de programació pròpia, els caps de setmana i festius, i 104 a demanda per a grups. Entre totes dues es va arribar a 3.683 persones. Per a aquesta Setmana Santa, el centre es prepara per rebre més visitants i ha ampliat la programació tant de visites guiades com de tallers familiars.

Des de l'Espai Cràter busquen arribar a un públic més divers que l'actual. En aquest sentit, el 84% dels visitants que ara visiten l'equipament provenen de Catalunya, mentre que un 7% ho fan de la Comunitat Valenciana, les Illes Balears, el País Basc i Madrid. El 9% restant és estranger. D’aquest públic internacional, França es manté com el país que més visita l’equipament, seguit dels Països Baixos, Alemanya, Bèlgica i el Regne Unit. Cal destacar que la població de la Garrotxa representa l’11% del total de visitants a l’exposició.

A banda, des de l’Espai Cràter destaquen la bona rebuda que té per part dels visitants. I és que, segons les enquestes que fa el mateix centre, els visitants puntuen amb un 9,37 l’experiència, una nota que millora en dues dècimes la del primer any de funcionament. Altres dades que s’extreuen són que el 33% dels visitants venen expressament a la ciutat per veure l’Espai Cràter i que el 67% aprofiten per conèixer altres equipaments culturals o espais naturals de la ciutat o de la comarca. Sobre si s’allotgen aquí o no, el 48% dels visitants fan nit a la Garrotxa.

Fons FEDER

Coincidint amb el segon aniversari, els representants del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, en el qual participen membres de la Comissió Europea, del Ministeri d’Hisenda i de la Generalitat de Catalunya han visitat les instal·lacions de l’Espai Cràter. Una visita que l’alcalde de la ciutat, Pep Berga, ha qualificat de “molt important” ja que, recorda el Batlle, els Fons europeus van ser determinants per aixecar l’equipament.

Impulsat per l’Ajuntament d’Olot, l’Espai Cràter va comptar amb un pressupost de 4’5M€, dels quals 1,8M€ provenen del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER), més altres aportacions de la Diputació de Girona, i de la Generalitat de Catalunya.