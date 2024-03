Bigblack Rhino s’obre a un nou so sense perdre l’essència de la música negra

Bigblack Rhino s’obre a una nova sonoritat amb el seu tercer àlbum d’estudi, Supralove. La formació, integrada per músics de Salt i Girona, aposta per un so més modern sense oblidar el gust pels ingredients clàssics de la música negra amb un treball que, tot i que no sortirà fins a finals d’any, presentaran oficialment aquest divendres a la sala La Mirona de Salt. Serà en la traca final del Black Music Festival, en un concert amb col·laboracions especials.

La banda, nascuda ara fa una dècada com a duet integrat per Nuri Thunder (Nuri Mancebo) a la veu i Pakits Guitar (Gerard Brugués) a la guitarra i centrat en les versions, va passar després a ser un quartet i ara ja fa temps que s’ha consolidat com a quintet, amb Miquel Brugués als teclats, Gerard Cantero al baix i Cheka (Francesc Sotillos) a la bateria.

Després de Come back home (2017) i Thoughts under the skin (2018), van publicar l’any passat Hometown live, un disc recopilatori en directe enregistrat durant les Fires de Girona.

Ara ha tornat a l’estudi per fer un pas més cap a «una sonoritat que no deixa de ser la de Bigblack Rhino, però amb textures diferents, sumant-hi sintetitzadors», explica Gerard Brugués.

La banda consolida l’evolució d’aquesta dècada encaminant-se cada vegada més a l’autoria i els temes propis amb una dotzena de cançons que tenen l’amor com a protagonista. «És un amor des d’un punt de vista molt ampli, que va més enllà de l’enamorament: l’amor és respecte, fraternitat... i això és el que mou el món, el que ens fa millors a tots», explica Brugués.

El quintet, en una imatge promocional. / DdG

El disc ha estat enregistrat als Estudis Ground de Cornellà del Terri i Audiomatic de Madrid a principis d’any. Per primera vegada, la formació incorpora la figura d’un productor, tasca que fins ara desenvolupava el mateix Brugués. Es tracta de J.M. Rostillo, que ha treballat amb artistes com Jorge Drexler, Marlango o Deluxe, compaginant-ho amb gires al costat de Pablo Alborán o La M.O.D.A.

Per a la presentació al Black Music, Bigblack Rhino ampliarà el quintet habitual amb dues coristes de luxe, Tona Gafarot i Nina Pagés, i promet sorpreses. A les col·laboracions ja anunciades de la cantant nord-americana Tori Sparks i el multiinstrumenista Sergi Estella, que a més obrirà la vetllada, s’hi afegirà encara un altre artista convidat. El seu nom no es desvelarà fins el mateix dia del concert, però Gerard Brugués ja avança que és un músic gironí amb qui tenien «moltíssimes ganes de col·laborar».

