El Black Music Festival tanca l'edició després de dos mesos de música negra

La jornada de música urbana Hip Hop al Parc, que aquest dissabte ha acollit les actuacions dels músics Macro i Suppa, Emé, Poor Tràmit i Elane al Parc Central, tanca una gran 23a edició del Black Music Festival. Al llarg de dos mesos, el gran certamen de la música amb influència de la black music, ha programat una trentena de concerts i activitats arreu del principat. I ho ha fet, com sempre apostant clarament per l’escena local amb més d’un 40% dels artistes programats de les comarques gironines i un 25% d’arreu de Catalunya.

Des del 8 de febrer fins al 24 de març, pel Black Music Festival hi han passat artistes internacionals de la talla de Dee Dee Bridgewater, cantant nord-americana guanyadora de tres Grammy, que va actuar acompanyada per la Girona Jazz Project en un concert únic a l’Auditori de Girona. També cal destacar el concert dels nord-americans Scary Pockets, la famosa banda de versions en clau de funk, que juntament amb Swatkins van ser els encarregats de donar el tret de sortida del festival a la Sala Apolo de Barcelona. Des de Nord-amèrica també ha visitat les comarques gironines la cantant Catherine Russell, una de les més destacades en l’escena blues-jazz internacional, que va oferir el seu únic concert a Catalunya amb totes les entrades exhaurides a la Sala de Cambra de l’Auditori de Girona. Al Black Music Festival també hi ha hagut representació d’artistes europeus de renom com els neerlandesos DeWolff i el seu rock psicodèlic, que van protagonitzar una nit electritzant a la Mirona, o el guitarrista italià Giacomo Turra & The Funky Minutes i el seu groove vibrant. El públic també va gaudir molt del concert sublim del cantautor i virtuós de l’harmònica londinenc Errol Linton al Centre Cívic de Sant Narcís (Girona).

Com cada any, el Black Music Festival també ha comptat amb una programació de luxe d’artistes locals com el senegalès resident a Salt Momi Maiga acompanyat del seu cosí Seckou Keita, dos intèrprets de la cora reconeguts internacionalment, que van protagonitzar un dels concerts més especials del festival al Centre Cultural La Mercè amb totes les entrades exhaurides. També han actuat als escenaris del Black Music Festival els barcelonins The Gramophone Allstars Big Band, que van inaugurar el festival a la província de Girona presentant el seu nou disc, o els mítics Dr. Calypso amb la gira de celebració dels seus 35 anys com a grup. El festival també ha acollit una nombrosa proposta de grups i artistes tant catalans com gironins com The Big Easy’s Crew, Les Testaurdes, Namina, Bigblack Rhino, Sergi Estella, Tramma, Gnaposs, Funktory, Howlin’ Dogs, The Funk Power Station, The Explosive Swing Trio o la companyia Ninnus amb dues funcions sold-out de l’espectacle Soul&Funk pels menuts. El festival també ha comptat amb representació d’artistes d’arreu de l’estat amb els concerts dels gallecs The Soul Jacket i el seu rock americà, els duet madrileny Kamikaze Helmets, i la banda saragossana The Kleejoss Band i el seu rock rabiós amb lletres enginyoses.

Com és habitual, el festival ha comptat amb produccions pròpies com la Black Music Big Band, que van fer sold-out a l’Espai Ter amb l’estrena de l’espectacle Tina Turner Black Music Big Band Tribut. La jove formació també va oferir el concert Disco Fever a l’Atrium de Viladecans, que acompanyats de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines van aconseguir posar el públic dempeus en una nit plena de festa. La Black Music Big Band Junior també ha tingut una destacada presència al festival amb les seves actuacions a Corçà, juntament amb el Black Music Choir, i ahir diumenge a Castell d’Aro, on van tancar el festival.

La música als parcs ha tornat a ser un dels grans èxits del Black Music Festival. Un any més, el Parc del Migdia es va omplir de gom a gom per poder gaudir del popular Black Music Pícnic amb els concerts gratuïts de Lali BeGood, la Black Music Big Band i la música de Las Karamba, que van portar el bonrotllisme a ritme de txa-txa-txa, salsa i altres músiques urbanes a un públic molt entregat. Sens dubte, es reafirma com una de les cites més consolidades per al festival, aplegant milers de persones de totes les edats.

També ha tingut una bona rebuda la jornada de música urbana Hip Hop al Parc i les activitats que van néixer per l’edició especial del 20è aniversari i que han tornat a ser tot un èxit, com la Black Music Silent Disco, que va exhaurir entrades, i el Black Music Quiz. Enguany també s’ha programat un taller de brass band amb els membres fundadors de de Hip Horns Brass Collective -que va tenir un gran nombre d’inscripcions-, i la sessió LP #57, una audició del disc debut d’Etta James At last! a càrrec de la cantant Koko Jean Davis a la Marfà.

El Black Music Festival es consolida com un festival punter de la música amb influència de la black music a Catalunya i un dels espais ideals per a descobrir-hi artistes locals i produccions pròpies. El certamen es torna a posicionar com una plataforma de llançament de talents emergents que fa arribar a tots els racons de la ciutat i del país.