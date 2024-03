La fotografia de Joana Biarnés, a TheEleven Gallery de Girona

La galeria gironina TheEleven Gallery acull una exposició dedicada a la fotògrafa Joana Biarnés. La retrospectiva Memòria encesa busca oferir la visió de l’estètica, el disseny i la cultura dels anys 60 de Biarnés, una pionera del resporterisme gràfic que, amb empatia i complicitat, va treballar a primera línia de carrer fins a fer-se forat en espais tan masculinitzats com els camps de futbol, les redaccions dels diaris i a la cobertura d'esdeveniments socials.

Aquesta exposició és fruit de la col·laboració amb la Fundació Photographic Social Vision, una fundació amb seu a Barcelona que treballa per preservar i promoure fitxers fotogràfics del s. XX mitjançant exposicions, venda d’obra, llicències i publicacions. Representa diferents artstes, col·laborant amb els seus familiars directament.

Desfilada de Mary Quant a l’Ambaixada Anglesa. Madrid, 1968 / Joana Biarnés/Fundación Photographic Social Vision

Tots els beneficis que obtenen amb l'organització d'exposicions i venda de les fotografies de Joana Biarnés els destinen a sufragar la Beca Joana Biarnés, una beca per a joves fotoperiodistes, creada el 2019 a la seva memòria, com a homenatge al seu gran llegat i per donar suport el desenvolupament del millor fotoperiodisme gràfic.