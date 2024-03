La garrotxina Jessica Oliveras, al Museu d’Art Modern de Barcelona

La pintora garrotxina Jessica Oliveras participa a l’exposició Mirades femenines del Museu d’Art Modern de Barcelona, que es pot visitar fins a finals d'aquest mes. El quadre Identitat III de la pintora de Sant Joan les Fonts Jessica Oliveras forma part de les onze obres de l’exposició Mirades Femenines del Museu d’Art Modern de Barcelona (MEAM). La mostra està pensada per reivindicar la figura femenina en el Dia Internacional de la Dona. L’objectiu és explorar les experiències, emocions, i perspectives que les dones artistes contemporànies aporten a l’art de retratar la feminitat.

Oliveras hi presenta un quadre de 130x97 centímetres, on apareix una dona de raça negra vestida amb roba groga i coberta amb un turbant del mateix color. La figura manté un posat desafiant envers l’observació de l’espectador. El fons és abstracte amb diferents perspectives i colors molt vius.

Jessica Oliveras ha participat en exposicions a Londres i a Madrid i ha tingut quadres finalistes en el concurs internacional Fikva de Bèlgica i al Modportrait, concurs de figura del Museu d’Art Modern de Barcelona. La garrotxina té obres en col·leccions d’Espanya, Itàlia, República Txeca, Regne Unit i els Estats Units.

Es tracta d’una pintora molt coneguda a Instagram, on té 24.000 seguidors. Un vídeo, on es mostra com fa els retocs finals a un dels seus quadres hiperrealistes, recentment, ha obtingut 240.000 visualitzacions.

El vincle de la pintora amb les noves tecnologies és important, perquè fa cursos de formació i mentoria en línia a joves pintors dels Estats Units i Canadà.