El festival Això Al Poble No Li Agradarà s'estén a cinc municipis més

El festival Això Al Poble No Li Agradarà, dedicat a les arts vives, s'estén a cinc municipis gironins més en la seva segona edició. La cita, que l'any passat va dur l'escena més arriscada a Olot, Mieres, Porqueres, Banyoles, Girona, Lloret de Mar, Celrà, la Jonquera i Figueres suma enguany Pontós a la programació oficial, que se celebrarà del 30 de maig al 2 de juny, i quatre Disseminats, amb propostes fora dels quatre dies del certamen. Es tracta de Sils, Ultramort, Agullana i Sant Martí d'Empúries, a l'Escala, que acolliran part de la programació expandida, entre mitjans de maig i mitjans de juny.

El festival va néixer l'any passat per acostar el públic als artistes gironins dedicats a la creació contemporània, una escena especialment bulliciosa a la demarcació que no sempre troba el seu forat a les programacions convencionals. Artistes com Monte Isla, Los Corderos, Sargantana o Colectivo Ameno formen part del cartell de la segona edició, que transcorrerà en espais com el Teatre Principal d'Olot, els carrers de Celrà i Lloret o el bosc de Can Ginebreda.

I és que la idea no és "descentralitzar" aquest tipus d'espectacles, sinó "reterritorialitzar-los", és a dir, "tornar les coses al lloc on passen", amb propostes que sovint només tenen sentit al lloc on es veuran, explica Ariadna Rodríguez del col·lectiu Nyamnyam de Mieres, un dels agents implicats en l'organització.

"El què i el com van lligats, hi ha un intercanvi entre allò que aporta l'artista i el que aporta el context, amb formats híbrids dins i fora del teatre", explica Rodríguez, que detalla que el 80% del cartell l'integren pràctiques contextuals, que requereixen donar temps als artistes per adaptar-se a l'espai, i la resta el formen projectes de centres de creació que s'obren al públic.

I és que Això Al Poble No Li Agradarà suma fins a dinou organitzadors, entre les àrees d'arts escèniques dels diferents municipis implicats i agents independents com la companyia Monte Isla, Nyamnyam o el centre de creació L'Animal a l'Esquena.

Amb un sistema de governança "horitzontal i totalment obert" que anirà canviant a cada edició, segons la responsable d'Arts Escèniques de Girona, Elena Carmona, el certamen té un pressupost d'uns 65.000 euros, la meitat del qual els aporten els municipis i la resta el Departament de Cultura, a més d'un petit suport de la Diputació de Girona.

Onze propostes

En total, el certamen inclourà onze propostes repartides en quatre dies, seguint eixos territorials perquè el públic en pugui veure més d'una el mateix dia.

Olot serà l'encarregat d'encetar la programació el dijous 30 amb l'espectacle Aspecte global d'una qüestió de la companyia Atresbandes.

El recorregut seguirà el divendres per Mieres, el bosc de Can Ginebreda de Porqueres i l'auditori de l'Ateneu de Banyoles, amb propostes com el concert performatiu Animal Vegetal de David Climent (Los Corderos) i Pia Nielsen (Miss Q), el solo de dansa Floresta Performace de Luciana Chieregati o la pel·lícula Ultrainocencia.

El dissabte serà el torn de Girona, amb un assaig obert del laboratori d'improvisació Vicini; Lloret de Mar i Celrà amb iniciatives al carrer a càrrec de Colectivo Ameno i Diana Gadish (Altres mapes), sobre com la ciutadania construeix el seu propi relat de ciutat, i la proposta experimental i sonora Pessigolles Dance.

Diumenge la programació es concentrarà a l'Alt Empordà amb espectacles a la Jonquera, el convent de Pontós i Figueres, a càrrec d'artistes com la companyia ripollesa Sargantana o els empordanesos Clariana, Gerard Valverde i Marc Villanueva.

Pel que fa als Disseminats, són projectes que encaixen en l'esperit del festival tot i no tenir lloc en el cap de setmana de la programació oficial, i van des d'una visita a la seu de Monte Isla (12 de maig) a un laboratori de dansa a Ultramort (14 i 15 de juny), passant per una performance itinerant a l'escullera de la platja de Sant Martí d'Empúries de la mà de l'artista Denys Blacker i el Bòlit (8 de juny) i la jornada Si No Vols Pols No Vinguis a l'Era a Mieres (9 de juny).

"Estem en un moment molt potent a les comarques gironines, s'està generant molta comunitat al voltant de la cultura", assegura Desirée Rodrigo de Lo Relacional. És per això que moltes de les propostes van acompanyades de trobades entre públic i artistes, sobretot al voltant d'una taula, per "fomentar el xup-xup de les relacions".

Vista l'experiència de la primera edició, la responsable d'Arts Escèniques d'Olot, Tena Busquets, explica que s'ha establert un "punt de trobada entre públics molt diversos, fidels i entregats, dels diferents municipis", molts dels quals han entomat amb interès la possibilitat d'anar a veure propostes diferents en altres municipis.

Així, el festival repeteix l'organització de busos que permetran al públic anar seguint les propostes arreu del territori gironí i també posaran a la venda abonaments per dia.