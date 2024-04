Joan Jordi Miralles, Vicenç Llorca, Lola Badia, Pep Broncal i Glòria Balañà, Premis Crítica Serra d'Or 2024

L'obra 'Triomfador' (Males Herbes), de Joan Jordi Miralles, ha estat guardonada amb el Premi Crítica Serra d'Or de Novel·la 2024 i 'La llum mirada' (Perifèric), de Vicenç Llorca, s'ha endut el de Poesia. Fèlix Fanés, amb 'La cinta vermella' (Ensiola), ha obtingut el premi d'Assaig, mentre que Joaquim Albareda ha aconseguit el guardó en la categoria de Recerca en Humanitats amb l'obra 'Vençuda però no submisa: la Catalunya del segle XVIII' (Edicions 62). 'Tot el que passarà a partir d'ara', dirigit per Glòria Balañà, s'ha endut el Premi Crítica Serra d'Or d'Arts Escèniques a l'espectacle de teatre 2024. Pel que fa al guardó d'Arts Escèniques a la trajectòria teatral ha reconegut els intèrprets Nao Albet i Marcel Borràs.

Altres guardonats en l'apartat de Literatura i Assaig han estat Jordi Carrión (guió) i Sagar (dibuix), amb el Premi Crítica Serra d'Or de Còmic per 'El museu' (Norma Editorial); i Lola Badia, amb el de Traducció per 'La mort del rei Artús' (Cal Carré). El Premi Crítica Serra d'Or de Recerca en Ciències ha estat per a 'Grans mamífers de Catalunya i Andorra. Distribució, biologia, ecologia i conservació' (Lynx), de Jordi Ruiz Olmo i David Camps. En quant al de Catalanística s'ha premiat 'Catalonia: A New History (Routledge)', d'Andrew Dowling.

Dins l'apartat d'Arts Escèniques, l'obra 'Celebration. Un ball parlat', de Montse Colomé, ha estat guardonada amb el Premi Crítica Serra d’Or a l'espectacle de dansa 2024. El guardó a la millor aportació teòrica ha estat lliurat al I Simposi Internacional 'Dramaturgues catalanes del segle XXI: creació, traducció i crítica', organitzat per Gemma Pellissa i Adriana Nicolau.

En l'apartat de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Crítica Serra d'Or ha estat per a 'La lletra que tot ho canvia' (Meraki), amb text d'Albert Besora i il·lustració d'Albert Asensio. El Juvenil per a 'Els contes de Lesbos' (Bambú), d'Àngel Burgas i il·lustració d'Ignasi Blanch. El guardó en Coneixements li ha estat concedit a 'Una ciutat a Mart' (Joventut), amb text de Sheddad Kaid-Salah Ferrón, Guillem Anglada-Escudé, Miquel Sureda Anfres i il·lustració d'Eduard Altarriba. I, finalment, el de Còmic ha estat per al 'Llibre de les bèsties' de Ramon Llull (Bang), amb adaptació i dibuix de Pep Brocal.