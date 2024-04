Alèxia Pascual i Jordi Garreta protagonitzaran l'últim 'Mar i Cel' de Dagoll Dagom

La cantant Alèxia Pascual i l'actor Jordi Garreta protagonitzaran l'última producció del musical 'Mar i Cel', amb què la companyia de teatre Dagoll Dagom celebra els seus 50 anys i s'acomiada definitivament dels escenaris, un espectacle que es podrà veure al Teatre Victoria del 14 de setembre al 20 de desembre, ha anunciat aquest divendres la companyia.

Dagoll Dagom també celebrarà el seu aniversari amb una gala d'homenatge a la seva trajectòria, que tindrà lloc l'11, 12 i 13 de juliol al Festival Grec, amb una exposició al Teatre Victoria, i amb la publicació d'un catàleg commemoratiu i un disc de vinil amb els seus millors temes musicals.

"Estem orgullosos d'haver complert el nostre objectiu de convertir el teatre en una eina de cultura popular i d'haver contribuït al creixement del públic d'aquest país", ha assegurat la directora de Dagoll Dagom, Anna Rosa Cisquella, que el 1974 va fundar aquesta companyia "històrica", segons l'il·lusionista i propietari del Teatre Victòria, Antonio Díaz, juntament amb Joan Lluís Bozzo i Miquel Periel.

L'últim 'Mar i Cel'

'Mar i Cel', l'espectacle més emblemàtic de la companyia, torna per quarta i última veure els escenaris del Teatre Victòria, on Dagoll Dagom va començar la seva trajectòria, coincidint amb la celebració del centenari de la mort de l´escriptor Àngel Guimerà, autor de l´obra que va inspirar aquest musical, amb música d´Albert Guinovart i text de Xavier Bru de Sala.

La reposició d'aquesta història protagonitzada per pirates i cristians, que ja ha venut 75.000 entrades, comptarà amb un nou repartiment encapçalat per Alèxia Pascual (Blanca) i Jordi Garreta (Saïd), a qui acompanyaran Abel García (Joanot), Albert Garcia (Hassèn), Berta Lluna (Idriss) i Xavi Fernández (Don Carles), que ja havia actuat en produccions anteriors.

"Estem molt il·lusionats, és un somni, i ho afrontem com un repte immens", ha explicat Pascual, exaspirant del concurs musical Eufòria de TV3, on va interpretar 'Per què he plorat?', una de les peces centrals de 'Mar i Cel'.

També formen part de l'elenc Eloi Gómez, Clara Renom, Sergio Escribano, Candela Díaz, Esteve Roig, Cisco Cruz, Albert Mora, Anna Alborch, Bittor Fernández, Estel Apaticio, Carme Giner, Biel Llongueras, Guillem Ripoll i Guillem Fole.

Els intèrprets s'han donat a conèixer cantant 'Himne dels Pirates', una altra de les cançons més destacades del musical que va compondre als 24 anys Guinovart, que ha agraït a la companyia haver-li donat l'oportunitat d'expressar-se a través de la música.

'La gran nit de Dagoll Dagom'

En 'La gran nit de Dagoll Dagom', la gala que tindrà lloc aquest estiu al Teatre Grec, es commemoraran aquests 50 anys a través d'un espectacle que oferirà un grup de 26 artistes que han format part de la companyia i un concert on l'Orquestra Original Soundrack interpretarà les cançons més conegudes.

"L'acomiadament ens porta a veure què ha passat durant aquests 50 anys, i això és el que pretenem reviure en aquesta gala", ha explicat el director, Daniel Anglès, que per organitzar aquest esdeveniment ha partit de la idea que "Dagoll Dagom va fer passar el teatre del blanc i negre al color", una reflexió que recupera una de les crítiques que va rebre la companyia.

L'equip artístic de la companyia també està preparant una exposició-instal·lació que, en paraules de l'escenògrafa Montse Amenós, autora de l'emblemàtic vaixell de 'Mar i Cel', "ocuparà tot l'espai del Teatre Victòria que no sigui escenari i butaques", una mostra de la qual ha avançat: "hem anomenat al pis de dalt 'Les golfes de Dagoll Dagom'".

A través de fotografies, text, material i vestuari, la mostra pretén oferir un viatge històric per les produccions de la companyia, a més de retre homenatge a totes les persones que l'han constituïda.

Dagoll Dagom també publicarà un catàleg que repassarà el seu recorregut, incloent els seus records i moments més significatius juntament amb imatges de l'última producció de 'Mar i Cel', i un disc de vinil, que completaran un llibret amb les lletres de les cançons i imatges dels espectacles.

50 anys de Dagoll Dagom

La companyia s'acomiada dels escenaris amb una llarga i prolífica trajectòria que ha donat lloc a 34 espectacles, dels quals 23 són musicals, entre els que destaquen 'El Mikado', 'Flor de nit', 'Cop de Rock' o 'L'alegria que passa', l'últim que va crear, 5 sèries de televisió, 8.270 funcions i 4.700.000 espectadors.

La direcció de Dagoll Dagom, que ha agraït amb un aplaudiment la fidelitat del públic, ha subratllat la importància de les 653 funcions escolars que han ofert, amb 500.856 espectadors, una aposta pel públic jove que ha reivindicat i que ha animat que continuï, amb el convenciment que és el fonament del públic del futur.