La programació gratuïta del Festivalot: a cobert i protagonitzada per dones

El Festivalot traslladarà la programació gratuïta de la Devesa al Palau de Fires de Girona, que servirà com a "refugi climàtic" per al públic familiar i acollirà dos escenaris amb actuacions liderades bàsicament per dones. Sara Roy, Les que Faltaband i Al·lèrgiques al Pol·len encapçalen els concerts de franc, que tot i ser a cobert continuaran sent d'accés lliure, i s'afegeixen a la programació de pagament de l'Auditori de Girona. Els concerts de Miki Núñez, Figa Flawas, Stay Homas i Soul&Funk, anunciats fa tres setmanes, ja han venut el 75% de les entrades a la venda.

La principal novetat de la novena edició del festival de música en família de Girona, que se celebrarà el cap de setmana de l'1 i 2 de juny, és el trasllat a sopluig de la programació gratuïta. Passarà del passeig de la Devesa al Palau de Fires, que també acollirà altres activitats, amb l'objectiu de convertir-se en un refugi per les altes temperatures, ja que en els darrers anys ha fet molta calor els dies de festival.

A més de donar "més comoditat a les famílies", el canvi d'ubicació també pot ser una oportunitat per abordar el canvi climàtic amb els més petits i fomentar valors com la sostenibilitat, assegura la directora del Festivalot, Rita Peré.

Així, el Palau de Fires tindrà dos escenaris, el principal dels quals estarà dedicat a la programació de bandes femenines o encapçalades per dones, com Sara Roy, Les que Faltaband i Al·lèrgiques al Pol·len. Completen el cartell de franc Els Atrapasomnis o la companyia mallorquina circ Bover, gràcies a una col·laboració amb el Tribu Fest, el festival musical per a famílies de Mallorca.

El parc de la Devesa es mantindrà com a espai de furgonetes al servei dels assistents.

Pel que fa als concerts de pagament que se celebraran dins l'Auditori de Girona, inclouen artistes com Miki Núñez, Figa Flawas o Stay Homas, músics que, mantenint la filosofia del festival des de les primeres edicions, no es dediquen específicament al públic familiar, però tenen una "sensibilitat especial" cap als infants que els permet adaptar la seva proposta a la mainada, explica Joan Enric Barceló, d'Els Amics de les Arts, que formen part de l'organització. En el cas de Núñez, actuarà acompanyat per alumnat del Conservatori de Música Isaac Albéniz, i Figa Flawas col·laborarà amb el cor Geriona infantil.

També dins l'Auditori, hi ha previst el concert Soul&Funk per a la primera infància i l'espectacle El monstre de colors, basat en el personatge dels contes i amb música de Joan Colomo; a més d'un altre gran concert familiar que no s'anunciarà fins a finals d'abril.

En tots els casos, s'oferiran dues sessions, però tres quartes parts de les entrades ja s'han venut, explica Barceló.

I és que, coincidint amb el desè aniversari, l'organització ha aprofitat per "treure pit" i assegurar que el Festivalot és "un format molt consolidat i probablement el festival de música familiar més important del país".

En aquest sentit, Rita Peré ha posat com a exemple les xifres de la venda d'entrades: pràcticament la meitat són comprades per públic de fora de les comarques gironines, sobretot de Barcelona, i molts acaben pernoctant a Girona per passar tot el cap de setmana en una ciutat "que vol ser capital per les famílies".

La novena edició del festival incorporarà també una reportera, la periodista banyolina Maria Bouabdellah, i potenciarà l'aposta per la cultura popular, amb la col·laboració d'El Foment i la presència dels geganters de la Bisbal d'Empordà i de la Fal·lera Gironina.