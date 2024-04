L’Strenes arrenca amb les entrades esgotades per a 10 concerts i un 80% venut

Arriba la primavera i, amb ella, com els últims dotze anys, arrenca una nova edició d’un festival Strenes que promet. Promet pel cartell que proposa, amb l’esperat retorn d’Oques Grasses o el debut en solitari de Guillem Gisbert a les escales de la Catedral, no corrin si no tenen entrades, que fa dies que es van esgotar. Però també per propostes com la d’aquesta nit al Teatre Municipal (22.30), amb Quimi Portet celebrant els 25 anys de carrera en solitari, o per la possibilitat de veure concerts gratuïts d’artistes emergents, que ahir ja es va estrenar amb Paula Valls i Pelat i Pelut i avui espera Juls (18.45), Roger Padrós (19.30) i Maria Hein (20.45).

La resposta del públic ha tornat a ser entusiasta. Els organitzadors van revelar ahir que el festival s’obre amb prop de 20.000 entrades venudes, l’equivalent a un 80% de les localitats ja despatxades, la millor arrencada del certamen des de la seva creació. Per si no fos prou, una desena de concerts de pagament ja han esgotat tot el paper. Es tracta dels concerts d’Oques Grasses, Mama Dousha, Gossos, Figa Flawas, Blaumut, la Ludwig Band i els dobles recitals de Guillem Gisbert i The Tyets a les escales de la Catedral. I fregant el ple hi havia ahir Ginestà al Municipal, l’actuació d’avui de Portet, i la presentació del disc d’El Kanka (13 d’abril a l’Auditori). En total s’han programat 44 actuacions, des d’ahir i fins el 5 de maig, amb un total de 26.300 entrades a la venda.

Ginestà i Raule, per començar

El festival es va obrir ahir a la tarda a la plaça Independència amb les actuacions de Paula Valls i Pelat i Pelut i al vespre Ginestà protagonitzava el primer concert de pagament al Teatre Municipal. El duet barceloní hi va presentar el seu quart disc, Vida meva, mentre a La Mirona de Salt hi actuava Raule. En el cas del duet format pels germans Júlia i Pau Serrasolsas, l’estrena va entusiasmar al públic del Municipal. Aquest quart disc els treu de la zona de confort, tot i no abandonar el seu pop inconfusible, per explorar d’altres territoris musicals. Parlen d’amor, experimentant amb la sonoritat. Al treball hi ha col·laboracions de la seva germana Maio, a Mama; Triquell, a Sota el focus; Maria Hein, a Els ocells i la Niña Polaca a Un piset amb tu.

En poc menys d’una hora i mitja el grup, que va arrencar el concert amb L’adéu i De tot el món, va aconseguir emocionar i fer vibrar, a parts iguals, el públic que omplia el Municipal. La primera part de l’actuació va ser frenètica, amb el punt àlgid de l’agitació durant la interpretació d’Espia de veritat. En aquells moments mig teatre ja era dret i la resta no va trigar a afegir-s’hi. Els ocells, Ara és estiu i, sobretot, Mama i Júlia, van ser els moments més emotius. La mare dels germans Serrasolsas va pujar a l’escenari durant la interpretació del tema que els seus fills li han dedicat. El concert es va tancar amb tres bisos culminats per L’Eva i la Jana i La meva sort.

Duran les properes setmanes estrenaran disc a Girona Figa Flawas (avui a La Mirona), Els Amics de les Arts, Blaumut, Russian Red, Xarim Aresté m(avui al Municipal), Roger Padrós (avui a la plaça Independència), Flashy Ice Cream, Jim i La Fúmiga. L’Strenes també acollirà les estrenes absolutes de les noves gires de Julieta, que estrena Tu Juru la Ju Tour i Gossos, que faran el primer concert de la gira A reviure. El públic gironí també podrà gaudir de les estrenes a comarques gironines del nou espectacle amb banda Lildami & Big Friends, de la gira electroacústica dels madrilenys Sidecars i del nou format de directe de Joan Miquel Oliver, entre d’altres.

Projecte als instituts amb la cançó del festival i artistes de renom

La Cançó de l’Strenes, el projecte educatiu del festival, que tindrà lloc a vuit instituts de secundària de la ciutat de Girona, acaba de confirmar la participació d’Els Amics de les Arts, Ginestà, Jim, Mariona Escoda i Triquell. Els artistes oferiran xerrades als institutssobre com composen. Els alumnes escriuran una cançó que un jurat valorarà i seleccionarà i que el productor HugSound transformarà en realitat. Es podrà escoltar per primera vegada el 21 de juny, el Dia de la Música.