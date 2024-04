El món del circ es reivindica un any més amb una festa al centre de Girona

Damunt la gespa del Parc Central de Girona, que gràcies a les pluges de les darreres setmanes ha tornat a adquirir aquests dies el seu verd natural, tres joves feien malabars aquest dissabte al matí. A tot just uns pocs metres, un grup de nenes i nens, amb alguns pares i mares, atenia amb cara d’il·lusió i prestant la màxima atenció una lliçó pràctica d’acroioga. Tots ells participaven de la Trobada de Circ de les comarques gironines, la cita organitzada pel Col·lectiu de Professionals de Circ de Girona que al llarg d'aquest dissabte ha reunit desenes de persones en la seva sisena edició.

«Al final, la idea és que aquesta proposta arribi a tothom qui no coneix del món del circ i que se sàpiga que aquí es mou molt de circ» explicava Nil, un dels portaveus de l’organització. Al seu costat, un altre representant del Col·lectiu de Professionals de Circ de Girona, Aram, afegia que «a Girona ja hi ha el gran festival del circ, però també hi ha el circ popular i la idea que és els nens i nenes, i els joves puguin tenir un espai on començar a practicar els malabars i altres disciplines».

I és que reivindicar el circ fet a mà, el del carrer i el dels parcs és un dels principals objectius d’un col·lectiu que, per aquesta trobada, també compta amb la complicitat d’associacions com Contaminando Sonrisas i ACEMGIR. «El nostre públic objectiu és en primer lloc el dels professionals del circ, però a la vegada volem que gent i famílies vinguin a gaudir de la musiqueta, del menjar, dels tallers, els espectacles i les exhibicions» assevera Aram. «El millor circ de la vida el fas tu» seria, en paraules del mateix portaveu, el lema d’una trobada de circ que «és com una petita part del que és el col·lectiu».

Preguntats sobre l’evolució d’aquesta trobada amb el pas de les edicions, els dos portaveus van recordar que si en la primera trobada que van organitzar van aconseguir reunir al voltant d’una quarantena de persones al llarg de tot el dia, en aquesta sisena edició ja només comptant els organitzadors, talleristes i voluntaris han sumat cinquanta persones. El cert és que a mesura que el dia avançava cada cop més gent s’apropava, alguns perquè ja sabien que es duia a terme i altres perquè simplement passaven per la zona i havien decidit aturar-se.

«A la meva filla el circ li agrada des de ben petita i ja l’any passat, precisament en aquesta trobada, va començar a interessar-se per aprendre malabars» afirmava la Júlia, que acompanyava a la seva filla Aina, de 9 anys, qui aquest any es mostrava decidida a provar noves disciplines artístiques dins del món del circ.

De l’«slackline» al volei-maça

Entre les activitats que es van poder dur a terme al llarg de la jornada, que l’any passat es va desenvolupar a l’Era de Cal Cigarro de Salt però aquest any ha tornat a apostar per Girona, hi havia la possibilitat de caminar damunt d’una cinta enganxada en dos punts fixos (slackline). Tanmateix, un de les propostes que més públic va congregar va ser el volei-maça, una disciplina que combina l’exercici físic amb els malabars i sobre la qual se’n va celebrar fins i tot un campionat. La trobada que ha finalitzat amb una espectacular jam de foc.