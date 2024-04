El pop-rock amb accent salat menorquí de Pèl de Gall debutarà al festival Strenes

«Sentir s’arena fina» o «veure sa posta de sol dins la mar» es pot fer des de pocs indrets. Un d’ells: Menorca. I per unes hores els gironins es podran transportar a aquest «Paradís» gràcies a la música i les cançons de Pèl de Gall. Amb l’accent salat tan característic o paraules úniques com «xubec» (migdiada en català estàndard i que es pronuncia a Sa cançó de s’estiu), el grup menorquí aterrarà per primera vegada a Girona, «de notes, de colors i de cançons», el pròxim 19 d’abril a La Mirona. Ho farà en el marc del Festival Strenes per presentar el seu nou disc, Forces d’Atracció, publicat la primavera de 2023 i que ara arribarà a terres gironines amb alguns temes inèdits.

Hi havia ganes entre els gironins que Pèl de Gall actués a Girona. En els últims anys, la Universitat de Girona ha acollit, i encara acull, una quantitat d’estudiants menorquins i balears. Alguns d’ells seran el 19 d’abril a La Mirona. Tanmateix, «la gent de Girona ens demanava venir», afirma la veu i guitarra del grup, Francesc Pons. I és que en els últims anys, sobretot després de la pandèmia, el grup s’ha donat a conèixer més enllà de les Balears, també gràcies a col·laboracions amb altres músics o grups, com Buhos o Xavi Sarrià. A més, l’estil de pop-rock que fa actualment el grup «agrada molt a terres gironines» i, per això, la gent els deia que «encaixarien molt bé».

En aquest sentit, el concert a La Mirona l’encaren amb «molta il·lusió i ganes». Sobretot, per la gent que feia temps que els demanava aquest concert a Girona. Molts gironins havien d’anar a alguns concerts que feien a Barcelona, o fins i tot, a Menorca, per poder escoltar Pèl de Gall. Ara, serà la banda formada per Francesc Pons (veu i guitarra), Ernest Martí (guitarra), Xavier Martí (baix), Biel Janer (teclats), Eduard Florit (bateria) i Xec González (guitarra i trompeta) que tornaran al favor als seguidors gironins. Tot, en un viatge que els suposarà quatre dies d’estar fora de casa. «Els horaris estan fets perquè la gent vingui a Menorca, no a la inversa», lamenta Pons. Sobretot, durant l’hivern «és complicat» pel tema logístic, ja que han de portar tot el material en vaixell.

Els orígens del grup

Pèl de Gall va néixer el 2009 a un pis d’estudiants a Barcelona. Ernest Martí i Francesc Pons vivien junts, feien cançons i els agradava -i encara els agrada- la música. En aquell moment ja sonaven instruments i van començar a fer temes «de broma» i «sense cap aspiració». També van començar a «gravar temes i fer lletres», i Martí les va penjar a internet, tenint «ressò». Al cap de poc els van demanar fer un concert a Menorca, a Ferreries, ja a l’estiu. Tenien «poques cançons» i només eren Pons i Martí, així que es van posar mans a l’obra: van compondre alguns temes més i van buscar músics per fer el concert, que van completar amb altres cançons. «Va ser molt xulo, en tinc molt bons records», afirma Pons.

Alguns dels temes que van interpretar en aquest primer concert van ser «heavy metal», i és que els orígens del grup eren «d’un rock més dur», amb Iron Maiden o Metallica com a referents. De fet, la banda es diferencia amb dues etapes. Una primera, entre 2009 i 2015, quan van treure els dos primers àlbums: Ho saps que ho sé! (2011) i Rock’n Cresta (2014), que van ser un producte «menys professional». El 2015 van fer una «aturada» de més d’un any. Martí i Pons havien tornat a Menorca per diferents motius, fins que van decidir «tornar a partir», però aquesta vegada ho van voler «fer bé», amb un format «més professional». El 2017 va sortir el disc Totes ses deixades són perdudes, que «marca un abans i un després», mirant-se «més les lletres» i fent un «canvi musical», cap al pop-rock, per arribar a més gent.

El 2020 van estrenar A sa vostra salut. Ho van fer just de l’esclat de la pandèmia, una època en la qual van tenir «molta repercussió» a xarxes socials, però no podien fer concerts. Amb les restriccions, es van «reinventar», passant a un format acústic per les actuacions i això els «va obrir camp a molta gent que no arribaven». I és que moltes famílies els van començar a escoltar. Tot això, els va «marcar», i sortint de la pandèmia van tornar a fer el «directe rocker», conservant aquest públic familiar.

Viure de la música

El 2023 va ser un any «molt bo» per Pèl de Gall, amb l’estrena de Forces d’atracció. Van participar en el Canet Rock i a les Barraques de Sitges, fora de les Balears. Pons també recorda un concert «molt polit» el dia 25 de juny a Ciutadella de Menorca, l’endemà de les festes de Sant Joan, quan van concentrar unes 15.000 persones a la plaça del Born en un dels concerts més grans que s’han fet mai a la localitat de ponent de l’illa. Tot aquest gran èxit els ha posat «a una altra posició», al mateix temps que «la pressió és més gran».

Tanmateix, «és molt complicat viure només de la música», reconeix Francesc Pons, tot i «la passa molt gran» que han fet en els últims dos anys. Cada membre del grup té la seva pròpia feina, no hi ha dedicació exclusiva per la música. «A vegades és complicat seguir el ritme de la feina i la música», confessa Pons, encara que tenen «la sort» que amb les respectives feines es poden «adaptar». Tampoc es plantegen «canviar Menorca per Catalunya», perquè «no surten prou concerts». A més, els membres de la banda tenen famílies i «fer el canvi és complicat». «Sa terra t’estira i no ho pots evitar», diu la cançó Enyorança, i si és Menorca, encara més.

Subscriu-te per seguir llegint