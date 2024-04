Surt a subhasta una escultura de Salvador Dalí de 3,5 metres d’alçada

Woman aflame (Dona en flames), una escultura de Salvador Dalí de més de tres metres d’alçada, sortirà a subhasta aquest dijous a Barcelona. La casa de subhastes Setdart treu a licitació un monumental bronze que actualment es pot veure al Museu Mocco de la capital catalana per un preu de sortida de 500.000 euros, si bé l’estimació dels seus responsables és que el valor de l’obra puja a entre 1,2 i 1,4 milions d’euros.

Per Setdart, la subhasta és «un esdeveniment sense precedents» per les dimensions de l’obra -de 360 x 115 x 95 cm- i pel curt tiratge, ja que només hi ha vuit exemplars numerats al món d’aquesta escultura i quatre més amb un sistema de numeració diferent.

L'obra que serà subhastada dijous. / DdG

Concebuda i fosa el1980, Dona en flames és «un magnífic i rotund exemple de l’univers surrealista de Dalí, la iconografia del qual amaga moltes de les obsessions que van marcar la trajectòria del geni de Figueres». L’empordanès hi reprèn el tema de la dona amb calaixos, que ja havia fet servir en altres obres, i el foc per construir «una monumental metàfora surrealista entorn de la complexitat i misteris ocults de la psique».

Pel que fa a la tècnica, el bronze presenta un acabat de gran en què destaca el modelatge i les textures, mentre el vestit s’adhereix al cos, emulant la tècnica grega dels draps molls.