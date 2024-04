Neix el festival literari 'De soca-rel' que posa en valor l'escriptura arrelada a pobles gironins a la llera del Ter

Aquest proper mes de maig neix el festival literari 'De soca-rel', que es farà en pobles del Baix Empordà i del Gironès. Es tracta d'una proposta que pretén unir la literatura amb l'arrelament al territori i, més en concret, als pobles situats a la llera de la part baixa del Ter. Un certamen que comptarà amb un total d'onze actes, entre els quals hi haurà activitats com presentacions, xerrades o itineraris literaris entre d'altres. A més, aquesta primera edició comptarà amb la presència de diversos autors lligats a les localitats on es faran les activitats, Cervià de Ter, Madremanya, Celrà, Flaçà i Sant Joan de Mollet, al Gironès i La Pera (Baix Empordà).

En concret, els autors que faran acte de presència hi ha el poeta de Celrà Francesc Prat que serà l'encarregat de fer un itinerari literari pel casc antic del seu poble, l'assagista Damià Bardera que farà un recital al cementiri celratenc, a més d'altres com l'articulista Lluís Muntada, el traductor David Guixeras, la dramaturga i actriu Berta Prieto, el forense Lluís Bardalet fent parella amb la periodista Tura Soler o les escriptores Carlota Gurt i Roser Vernet, que faran actes i presentacions en diferents espais dels diversos pobles.

Destaca la conversa sobre el procés d’escriptura i de creació que mantindran Berta Prieto i Irene Pujadas en una casa noucentista de Celrà -amb aforament limitat- i un micro obert, amb el títol 'La congostada', al bar Nimú de Celrà. El festival també col·labora amb el segon Certamen Literterari Sebas Parra organitzat per La Pioxa de Bordils.