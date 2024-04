Coppola, Lanthimos, Cronenberg, Sorrentino i Schrader competiran per la Palma d’Or de Canes

Després de l’extraordinària collita del 2023, amb pel·lícules que han marcat l’any cinematogràfic com “Anatomía de una caída”, “La zona de interés” o “Perfect days”, el Festival de Canes vol continuar essent el referent de la producció cinematogràfica mundial i per la 77ª edició que se celebrarà entre el 14 i el 25 de maig, ha tornat a seleccionar el bo i millor dels autors contemporanis. En la roda de premsa d’aquest dimarts a París, la Presidenta del Festival, Iris Knobloch i el Delegat General, Thierry Frémaux, han desvetllat el gruix de la programació que inclou grans noms com Francis Ford Coppola, Paul Schrader, Yorgos Lanthimos, Paolo Sorrentino o David Cronenberg. Tots ells competiran per la preuada Palma d’Or, i es dona la circumstància que només dos dels dinou films seleccionats estan dirigits per antics guanyadors: el mateix Coppola -doble guanyador amb “La conversación” i “Apocalypse now”, i el francès Jacques Audiard. Després d’una notable presència femenina en l’edició passada, aquest any hi ha una certa regressió perquè només hi haurà quatre films dirigits per dones a competició: l’anglesa Andrea Arnold, les franceses Coralie Fargeat i Agathe Riedinger i la directora hindú Payal Kapadia.

De moment, a falta de títols que puguin afegir-se a darrera hora, no hi ha presència catalana ni espanyola entre els films seleccionats. Tant sols “Miséricorde”, del francès Alain Guiraudie, seleccionada per a la secció “Cannes Première”, compta amb la coproducció d’Andergraun Films, la productora d’Albert Serra i Montse Triola. Precisament Serra era un dels noms que sonava per ser a Canes, on és un habitual, però sembla que el seu darrer treball, el documental “Tardes de soledad”, sobre el món de la tauromaquia, podria presentar-se al Festival de Sant Sebastià enlloc de Canes. Les opcions espanyoles, amb noms com Jaime Rosales, Pilar Palomero o Javier Rebollo, que han sonat amb força les darreres setmanes, es redueixen ara a les seccions paral·leles. La Quinzena de Cineastes i la Setmana de la Crítica desvetllaran les seves programacions a principis de la setmana vinent, on podria haver-hi algun dels directors mencionats.

"Megalopolis" i "Oh, Canada"

Sens dubte, la pel·lícula més esperada d’aquesta edició és “Megalopolis”, l’ambiciós projecte de Francis Ford Coppola, director de la trilogia de “El padrino”, que als seus 85 anys torna a la Croisette amb un vell projecte que després de dècades intentant tirar endavant finalment s’ha autofinançat venent part del seu patrimoni personal. La pel·lícula, que ha costat 100M$, arriba a Canes buscant també una gran companyia que en faci la distribució internacional. El film té un repartiment estel·lar encapçalat per Adam Driver, Dustin Hoffman i Shia LaBeouf, entre d’altres. Coppola es retrobarà a Canes amb un altre veterà de la seva generació, Paul Schrader, que presentarà “Oh, Canada”, amb Jacob Elordi, Uma Thurman i Richard Gere.

També ha generat una gran expectació el nou film del grec Yorgos Lanthimos després de l’èxit internacional de “Pobres criaturas”. A “Kind of kindness”, tornarà a coincidir amb Emma Stone, en la que serà la seva tercera col·laboració junts. Un altre retorn sonat a Canes és el de l’italià Paolo Sorrentino, després de triomfar-hi amb “La gran belleza” el 2013. Ara hi presentarà “Parthenope”, protagonitzada per Gary Oldman. I un altre vell conegut de Canes, el canadenc David Cronenberg, portarà al certamen “The shrouds”, amb Vincent Cassel i Diane Kruger. Altres noms destacats de la programació seran el francès Jacques Audiard, amb “Emilia Perez”, un film ambientat al món dels cartels de la droga mexicans, la britànica Andrea Arnold amb “Bird”, el cineasta rus exiliat a Alemanya Kiril Serebrennikov amb “Limonov”, i “The apprentice”, d’Ali Abbasi, centrat en la figura de Donald Trump i en com va construir la seva fortuna milionària al món immobiliari.