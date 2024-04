«Una aturada ‘multiorgàsmica’ deu ser la millor mort del món, no troba?»

Li hauria agradat treballar de portera d’un edifici?

Ha, ha, no m’hi acabo de veure, els oficis de les protagonistes de les meves novel·les no són fàcils... puta, espia, violoncel·lista, dida, portera. M’adono que els hi estic complicant la vida.

Les bicicletes són un perill, o això són manies de la Gracieta?

Com tot. Ben segur depèn de la gestió que se’n faci.

A vostè també t’emprenyen els turistes?

Ve a ser el mateix que les bicicletes.

La Gracieta diu «Genialitat». Creu que hi ha algun geni a la Generalitat?

Vull pensar que més d’un. Encara que del que diu la Gracieta no se’n pot fer massa cas, també diu que un es va morir d’una aturada multiorgàsmica. Pensant-ho bé això deu ser la millor mort del món, no troba (riu)?

Li respondré si mai em passa. Què ha fet els darrers anys la Genialitat?

No ho sé (riu). Yo he venido aquí a hablar de mi libro.

Quan s’acabarà la murga de la cita prèvia que tant emprenya la Gracieta?

Chi lo sa. Però ja fa massa que dura, oi?

Casat, cagat?

Això diu la saviesa popular. Potser per això no ho he volgut provar mai...

També pateix quan veu tants polítics que vetllen per vostè?

Per mi?

La sort és de qui la troba i no de qui la busca?

Sempre de la vida, amic meu.

Podrem gaudir la Gracieta, vostè i jo, de pensió de jubilació?

La Gracieta hi somia... Vostè creu que li donaran aquest disgust?

Ha assolit el somni de la Gracieta de marxar de la ciutat i retirar-te al poble: val la pena?

De cap manera, jo encara visc a ciutat. Però ara, quan la Gracieta ho pugui fer, li preguntaré si ha valgut la pena i li faré saber.

Què li demana al futur?

Que pel bé de tots millorin els resultats de comprensió lectora i les proves PISA.

Subscriu-te per seguir llegint