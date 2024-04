Neix Música al Gironès, un nou cicle que arribarà a vuit municipis fins al juny

L'associació Plectrum, que fa vint anys que organitza el Festival de Guitarra Girona-Costa Brava, impulsa ara Música al Gironès, un nou cicle de primavera dedicat a la música de cambra i de petit format de diversos gèneres musicals. La predominant serà la música clàssica, però també hi haurà tocs de jazz, flamenc i música popular, en recitals protagonitzats per valors emergents tant catalans com de fora.

"Aquest cicle neix amb la intenció d’omplir un buit, ja que no existeix en aquest moment cap altre cicle o festival de música al Gironès que tingui un abast comarcal i que arribi a diferents pobles que s'han volgut adherir al projecte", explica l'organitzador, Josep Manzano.

L'organització ha donat prioritat a les propostes professors de l'Escola de Música del Gironès i la presentació de nous treballs discogràfics.

En total, hi haurà una desena de concerts gratuïts o amb taquilla inversa entre l'abril i el juny a Flaçà, Quart, Cervià de Ter, Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Salt i Sant Jordi Desvalls.

L'organització té en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami fins al 15 de maig per donar impuls al cicle.