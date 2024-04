Carmina Ribés guanya el II Premi de Poesia Romanyà en memòria de Mercè Rodoreda

Carmina Ribés s'ha endut aquest dissabte el II Premi de poesia Romanyà en memòria de Mercè Rodoreda, de poesia catalana, i per a poetes inèdits, que ha convocat l’Editorial Trípode en col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. D'entre els setanta-un reculls de poemes presentats, Ribés (sota el pseudònim Sílvia Giralt) s'ha imposat amb el poemari Adam Zagajewski viu a Montana.

El jurat format per Mònica Miró, Abraham Mohino, Isabel M. Ortega, Esteve Plantada i Mariàngela Vilallonga n’ha destacat que es tracta d’"una proposta agosarada, fresca i transgressora, que, amb una bona estructura i sense caure en llocs comuns, reflexiona i dialoga amb la tradició sobre les formes de la representació en el món digital". Els membres del jurat han valorat especialment el caràcter experimental de la poesia de Ribés, que, "des del rigor i el bon coneixement de les eines lingüístiques, aconsegueix un encaix perfecte entre forma i funció".

Carmina Ribés Falcó va néixer a Almassora el 1967. Es va llicenciar en Filologia Catalana per la Universitat de València el 1990, any a partir del qual es vincula professionalment, i en exclusiva, al món de l'ensenyament de la llengua (una de les seves passions, juntament amb l’escriptura i la fotografia). Des de 1995 treballa a l'Àrea de Formació del Servei de Llengües i Terminologia, de la Universitat Jaume I de Castelló, com a formadora i coordinadora de català.

El premi consisteix en la publicació del recull de poemes guanyador. El llibre de poemes de Ribés serà publicat per l’Editorial Trípode a finals d’aquest 2024, dins la seva línia de poesia catalana contemporània i en una col·lecció específica que va néixer al 2023, amb un certamen que va guanyar Mercè Duran amb el recull Itineràncies. El naixement d’aquest premi va coincidir amb el 40è aniversari de la mort de Mercè Rodoreda (Romanyà de la Selva, 13 d’abril de 1983).