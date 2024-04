Els Amics de les Arts: doble estrena a l'escalfor de casa

«No podíem haver triat un lloc millor per presentar el nou disc, aquí a casa, a Girona!», va exclamar ahir, durant el primer dels dos concerts que Els Amics de les Arts van fer al Teatre Municipal, en el marc del festival Strenes. I segurament no li va faltar raó perquè el doblet que es van marcar, posant 1.400 persones en dues sessions a l’espai, va ser intens i emocionant, tal i com requereixen les primeres vegades. A mode de premonició van obrir amb La nit sembla que serà nostre i sí, ho va ser, i per dues vegades, durant més de tres hores d’entregada sessió musical que es deuria tancar passada la mitjanit.

Són 19 anys de carrera i la fórmula no té secret. Tot i la sacsejada que ha viscut el panorama musical català, allà segueixen ells, enganxats encara a un públic fidel que celebra amb (gairebé) la mateixa intensitat cançons noves com Citant Mercè Rodoreda, Les paraules que triem no dir, que dona nom al nou disc, o Tothom es separa, amb aquest ritme contagiós de bachata que va fer fortuna l’estiu passat, com aquelles peces que al seu dia van fer fortuna i mai no poden faltar, digues Lousiana, cantada entremig del públic per Joan Enric Barceló i Ferran Piqué, 4-3-3, o Jean-Luc.

El nou disc completa el que van treure l’estiu passat, Allà on volia, i presenta set nous temes amb lletres més «introvertides», però igualment efectives i ballables. Hi va haver riures, bromes i música, i pels que hi van anar a la primera sessió, allò de l’elefant, ejem, si hi eren ja ho entendran, va ser senzillament increïble. Com ho deurien fer?

Semblava que fossis tu va ser el tema escollit per tancar el concert, però encara quedaven tres amb bisos amb Escòcia, Jean-Luc i Sort que sou aquí. El concert havia anat in crescendo i sobretot a la meitat, a partir de Louisiana, El seu gran hit, Tothom es separa i 4-3-3, així seguides una darrere l’altra, molts fans ja no van tornar a posar el cul a la butaca.

Encetada la gira amb l’escalfor de fer-ho a casa, i amb un doble triomf, a Els Amics de les Arts els queden mesos intensos per davant. A Girona les properes ocasions per veure’ls seran a Campllong i a La Vall d’en Bas, el juny i juliol, respectivament.

Santa Mandra actua avui de franc a la plaça del Vi

El segon cap de setmana d’Strenes no s’atura i avui presenta com a plats forts l’actuació gratuïta a la plaça del Vi de Girona dels garrotxins Santa Mandra (18.30), la d’El Kanka (21h) en format acústic a l’Auditori, i a La Mirona de Salt Fortuu+31 FAM (21.30). Santa Mandra presentarà «El cap a la lluna». Després de girar per nombrosos escenaris i festes majors, els garrotxins portaran el seu rock elèctric a Girona. El grup presentarà una proposta que fusiona rock alternatiu, pop i electrònica amb el funk, el drum&bass i el reggae.