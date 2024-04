De l'Empordà a complir el somni americà: l'èxit musical del vilafantenc Guillem Camós

El músic i cantant empordanès Guillem Camós ha emprès un camí musical que l’ha portat des de Vilafant fins als Estats Units, on es troba immers en un projecte musical finançat per la prestigiosa revista Rolling Stone. En l’actualitat, porta la seva música a bord d’un dels vaixells de la reconeguda naviliera Holland America Line com a part d’una banda de rock que es presenta cada nit en l’exclusiu Rolling Stone Rock Lounge, present en només vuit vaixells de la companyia.

Camós destaca l’oportunitat i el prestigi que significa tocar amb músics de Nova York, Nashville i Los Angeles en un espai patrocinat per la revista. «Per mi que soc de Vilafant estar tocant amb músics de Nova York, Nashville i Los Angeles és una gran oportunitat i un gran prestigi per la reputació que et dona tocar en un espai patrocinat per una de les revistes musicals més importants». Es tracta d’un espai increïble d’entreteniment en viu on una banda de cinc integrants interpreta una col·lecció d’èxits inspirats en les llistes de cançons més importants d’aquesta publicació, segons explica la mateixa naviliera.

Guillem Camós davant del vaixell on actua. / EMPORDÀ.INFO

Amb 26 anys, la seva aventura va començar quan va decidir deixar l’Empordà per a explorar nous horitzons musicals a Austràlia, on va participar com a músic en gravacions i gires per ciutats com Melbourne i Sydney, col·laborant amb artistes del panorama musical australià i a esdeveniments com el Texas Country Music Festival a Austràlia. La seva trajectòria va fer un gir en arribar als Estats Units, on ara actua com a guitarrista principal del grup interpretant versions d’èxits inspirats en les llistes de cançons més importants de la popular revista Rolling Stone. «Ara estic tocant en un creuer per a tota l’Amèrica del Nord, l’Amèrica Central i l’Amèrica del Sud, i fem versions dels clàssics dels anys 50, 60, 70 , 80 i de tota la música americana, del folk, country, rock, blues amb una banda de músics americans i australians».

Camós ha vist completes moltes de les seves expectatives, per exemple quan va estar tres setmanes assajant a Nova York, per al projecte de la Rolling Stone Lounge. «La temporada és de sis mesos i no sé si continuaré o em decantaré per altres projectes: vull intentar introduir-me a la indústria musical americana, que no és fàcil, ja que el nivell d’exigència és bastant elevat».

Camós a Nova York durant els assajos. / EMPORDÀ.INFO

La música en viu en alta mar s’ha convertit en un dels pilars de la seva carrera, brindant-li l’oportunitat de traspassar fronteres i fer contactes internacionals. Malgrat l’èxit que ha experimentat actuant amb bandes australianes i americanes, també va gravar l’any passat una banda sonora per a una pel·lícula produïda a Califòrnia.

Camós va finalitzar els seus estudis de música a Barcelona fa dos anys, especialitzant-se en interpretació de guitarra. Als seus divuit anys, el músic vilafantenc ja tenia al mercat el seu primer àlbum debut en solitari Inside Me, gravat al seu propi estudi i amb la col·laboració d’un grup d’amics, una proposta que es disposava a trencar amb les normes i es movia des del metal fins al pop-rock, amb Camós com a autor de la música i de les lletres que han anat sorgint del seu interior, amb el temps.

Fidel al projecte personal

Encara que s’ha allunyat de l’Empordà, continua fidel a la seva banda Will & The Dirties, amb els quals recentment va publicar el seu segon treball d’estudi, l’EP titulat Roller Coaster, mostrant una evolució cap a un rock més dur i clàssic. Consta de sis cançons, quatre de noves i dues de ja publicades anteriorment com a senzills. Aquest és el seu segon treball després de publicar el seu primer LP Outbreak el febrer de 2019 amb Maleït Rècords i que els va portar a girar per diferents països europeus com Espanya, França, Alemanya, Bèlgica i Andorra, una gira que es veuria interrompuda per la pandèmia.

Camós actuant al creuer. / EMPORDÀ.INFO

Camós explica que aquest nou treball es va gestar abans de partir cap als Estats Units, però no es va publicar mai. Comparteix projecte amb Roger Fernández, baix i veus (Vilobí d’Onyar), i Aleix Hortelano, bateria i veus (Bescanó). «Llavors vaig decidir perseguir el somni americà i em va sortir l’oportunitat». Afegeix que «tot i que publicar un nou treball sempre és un moment excitant, no hi haurà concerts de presentació i ens prendrem un període indefinit allunyat dels escenaris».

Els seus membres actualment estan embarcats en projectes professionals arreu del món, i això fa que sigui incompatible amb el fet de fer gires. A banda de Camós, el baixista del grup ha marxat recentment per motius professionals a treballar a Shanghai, la Xina, cosa que fa que de moment sigui incompatible veure els tres junts dalt d’un escenari tocant les noves cançons d’aquest EP.

Ara, el públic pot gaudir de Roller Coaster en totes les principals plataformes digitals, on la banda exhibeix la seva nova direcció sonora. Amb temes com Don’t Waste It, Break The Rules i la recentment estrenada Super Potion, Will & The Dirties prometen un viatge excitant a través d’aquest nou material.