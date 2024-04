Tomàs Pons reuneix a Platja d’Aro mites i llegendes marineres

L’escultor català Tomàs Pons va inaugurar ahir a Platja d'Aro la mostra Univers blau, en què reuneix personatges de mites i llegendes marineres a través de tretze peces de grans dimensions que s'exposen a l'aire lliure al parc dels Estanys. Tots aquests herois, guerrers i déus conformen una retrospectiva de Pons, artista amb obra a diferents països a través de col·leccions i institucions, que donarà pas a un projecte a més llarg termini centrat en el mar i en la necessitat de tenir-ne cura.

Al parc dels Estanys de Platja d’Aro, l’obra d’aquest escultor format a l’Acadèmia de Belles Arts de Florència compartirà espai a partir d’ara amb noms com els d’Emili Armengol, Alberto Gómez Ascaso, Rosa Serra, Manel Àlvarez, José Luis Pascual, Santiago Gimeno o Dolors Puigdemont. Cadascun d’aquests artistes ha deixat en exposició permanent al parc una peça de la seva proposta temporal, com succeirà amb Tomàs Pons, que s’incorpora a partir d’ara.

Una de les peces de Tomàs Pons que es poden veure al parc dels Estanys de Platja d’Aro fins al febrer del 2025. / David Borrat/EFE

Univers blau de Pons s’inspira en uns personatges mítics del mar als quals tenyeix de «dosi de malenconia», segons explica el mateix autor. «Hi ha cares adobades, profundes, com la vida marinera», va afegir ahir durant la inauguració, en què va recordar el pes en la vida d’aquesta gent d’elements com el vent i les onades, capaces de cisellar les cares.

Ferro, bronze i alumini són els materials amb què ha treballat Tomàs Pons, que ha volgut que la seva oxidació es produeixi de forma natural i ha evitat forçar-la artificialment.

En el repàs a la seva trajectòria que suposa aquesta mostra, Pons juga amb les desproporcions, admet que l’art figuratiu prefereix que fugi de la meticulositat i subratlla que allò que ell cerca és l'expressió.

A Univers blau aplica la fantasia a la manera d'interpretar la fesomia dels personatges, cosa que els fa en la seva opinió més místics, «perquè la mitologia també és fantasia».

El protagonista del parc dels Estanys fins al 23 de febrer del 2025, quan es clausurarà l’exposició, treballa amb diferents estils i ja albira un salt de tots aquests rostres a personatges menys figuratius en una mena de renaixement que convidi a recuperar el mar.

El primer pas, en tot cas, és aquesta retrospectiva en un espai al qual s’ha enfrontat com un repte, «perquè cal obra consistent, densa i numèrica». L’exposició permanent dels artistes que hi han passat obliga, segons el seu parer, a estar a l'altura de tot aquest llegat, per la qual cosa es declara «satisfet de l'esforç i el resultat».

Pons es desfà en elogis a l’aposta que suposa que un parc urbà aculli escultures de grans dimensions i posi l'art a l'abast de tothom.

Univers blau és l’última proposta de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro en el marc del seu cicle anual d'arts plàstiques. A més del Parc dels Estanys, l’oferta expositiva disposa de dos espais: el castell de Benedormiens i la Masia Bas, aquest últim preparat aquest any per acollir tot l’estiu una mostra pel centenari de s’Agaró centrada en la relació amb el cinema d'aquest racó de la Costa Brava.