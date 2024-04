Tornen els sopars-espectacle al Casino de Peralada de la mà d'ABBA

La pandèmia de covid va interrompre en el seu moment moltes coses, però per sort moltes d'elles han anat tornant amb el temps. Una d'elles ho va fer divendres passat al mirador del castell del Casino de Peralada, els tradicionals sopars-concert, i ho va fer de la mà de l'espectacle 21st Century Tribute Abba, que no va defraudar els més de dos-cents assistents.

La nit es va iniciar amb un deliciós sopar que va començar amb un aperitiu format per un cruixent d'arròs i tinta de calamar amb maionesa cítrica i una coca de llardons. Posteriorment, va arribar l'entrant, que va consistir en una amanida de burrata, tomàquet, mongetes tendres i pesto gelat d'alfàbrega, i un plat principal de melós de "Rubia Gellega", cremós d'api, nap i bolets de temporada, i per finalitzar un deliciós pastís de formatge.

Ja a l'hora dels cafès va arribar el concert, un complet tribut a ABBA que va començar amb la imprescindible Waterloo, la cançó amb la qual el grup suec va guanyar Eurovisió ara fa 50 anys. El grup va anar descarregant clàssics de l'alçada de Take a Chance on me, Super Trouper, Chiquitita o Gimme Gimme.

Després d'un ràpid canvi de vestuari, la banda de tribut, formada per 5 persones (els quatre imitadors i un bateria), va continuar amb himnes com Money Money o Voulez Vous, que van aixecar els assistents de les cadires, i les més intimistes Fernando i The Winner Takes it all. La nit es va tornar a animar amb Honey, Honey, Does your mother know i Mamma mia, però va ser en els bisos (Dancing Queen i, de nou, Waterloo) quan la majoria dels assistents ens vam sorprendre a nosaltres mateixos posant veu de falset totalment entregats i feliços pel fet que ABBA, en algun moment, hagi arribat a la nostra vida.