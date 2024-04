"Perfect days" s'acomiada del Truffaut amb un rècord de 13 setmanes en cartell

Perfect days, l'última pel·lícula de Wim Wenders, va estrenar-se a Espanya el 12 de gener passat. Aquell mateix divendres també arribava al cinema Truffaut de Girona i, des d'aleshores, i ha protagonitzat una carrera comercial encoratjadora. Demà passat, després de 13 setmanes de projecció, el rècord històric de la sala, el film s'acomiadarà amb un darrer passi (18.15h) coincidint amb el dia de l'espectador (entrades a 4 euros) que inclourà una degustació de sushi per a tots els espectadors al final.

«La bona resposta que ha tingut la pel·lícula ha sigut una sorpresa per a nosaltres i per a tothom. Quan va anar al festival de Cannes va tenir una bona rebuda, però és que a l'hora de la veritat ha recaptat un milió i mig, i això, per un títol com aquest és una xifra molt estimable», apunta Paco Vilallonga, del Col·lectiu de Crítics, els gestors del Truffaut. Perfect days, gràcies a aquesta bona rebuda, no només és el títol que més temps ha estat en cartell, sinó que ja és també el segon més vist en el rànquing històric que encara lidera Estiu 1993 amb 3.700 espectadors. El darrer treball de Wim Wenders n'ha reunit fins ara uns 2.750, i està lleugerament per sobre d'El mestre que va prometre el mar. Anatomía de una caída i Bicicleta, cullera, poma, completen el Top-5 dels films més vistos a la sala.

Vilallonga explica que el secret de Perfect days ha sigut «mantenir el públic de manera regular, anant-lo renovant cada setmana. Va entrar bé, i no va baixar, sempre ha portat entre 20 i 30 espectadors per sessió, com a mínim, en cada passi». A favor seu hi ha jugat el seu esperit de feel-good movie i el boca-orella entre la gent que l'havia vista i la recomanava a amics i familiars. «Trenca totalment amb el ritme accelerat que hi ha avui i et diu que la felicitat està en les petites coses de la vida. Per contrast et veus reflectit amb els protagonistes i surts amb molta pau interior. És una pel·lícula molt humana i de sentiments», afegeix el membre del Col·lectiu de Crítics.

El Truffaut està vivint uns mesos excepcionals també gràcies a pel·lícules recents com El mestre que va prometre el mar, Anatomía de una caída i Pobres criaturas (aquesta tanca el top-10 històric de les més vistes). Perfect days narra la història d'Hirayama, que sembla totalment satisfet amb la seva senzilla vida de netejador de lavabos a Tòquio. Fora de la seva estructurada rutina diària, gaudeix de la seva passió per la música i els llibres.

La quimera, Mamífera, Siempre nos quedará mañana, María Montessori i Segundo premio, el darrer treball d'Isaki Lacuesta que s'estrena el 24 de maig, són alguns dels pròxims títols que es podran veure al cinema Truffaut.

