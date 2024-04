Vuit autors signaran llibres dissabte a l’Espai Gironès

Vuit autors, entre escriptors i il·lustradores, signaran llibres dissabte 20 d’abril a l’Espai Gironès, en una activitat organitzada per l’Fnac com a prèvia de Sant Jordi. D’11.30 a 12.30, formaran exemplars Miquel Fañanàs (El crim del monestir); Raimon Portell (Crits de guerra); Jordi Solé (L’any que vaig estimar Ava Gadner); Marta Bellvehí (A partir d’ara); Martí Gironell i Coaner Codina (Un talp als Jocs Olímpics) i Jair Domínguez i Sol Domínguez (Estanislau del nas blau i l’ascensor a la lluna).

També hi haurà una parada de roses els dies 22 i 23 d’abril, a l’entrada principal de l’Espai Gironès.

Coincidint amb la diada, l’Espai Gironès engega una nova campanya comercial. El centre comercial sortejarà quatre packs per a dues persones que inclouen l’accés al Spa, massatge de 45 minuts i àpat al restaurant buffet, al centre lúdic termal Magma de Santa Coloma de Farners.

Des de dilluns 15 d’abril i fins dimarts 23 d’abril es pot participar en el sorteig presentant tiquets únics d’un mínim de 20 euros al Punt d’Informació, de compres realitzades als establiments del centre comercial. Es podrà participar tantes vegades com es vulgui. Per cada participació s’entregarà un pètal de rosa de paper, que servirà perquè els visitants de l’Espai Gironès emplenin de pètals les roses gegants que hi haurà instal·lades al Punt d’Informació. El sorteig es farà el 24 d’abril i les quatre persones guanyadores es convocaran a les oficines de gerència per anar a recollir els regals.